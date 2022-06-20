美國何時才會有效管制槍枝氾濫？

今年5月24日在德州 有一個少年，剛過18歲生日，就帶兩把AR15半自動步槍及300多發子彈，在打傷他祖母後，即到附近原烏瓦德市(Uvalde，人口僅1萬6000人）的羅布小學（RobbElementarySchool），開槍打死19個小學生及兩名成人，他隨後被一個邊防廵警（borderpatrol)開槍打死。

2012年12月在康乃狄克州（Connecticut)牛頓市（Newton)，一個19歲的少年，在殺死他母親後，再到附近珊迪胡克(SandyHook)小學，槍殺20名一年級小學生及6名敎職員，然後自殺。槍殺案在中學及大學也都發生過。在2007年4月，一個23歲的青年在維吉尼亞州理工大學，槍殺32名大學生。

美國從年初到現在已有212起槍擊 案。平均每天有1.4件。在美國因槍擊死亡的人數超過加拿大及歐洲所有已開發國家的總和。中國在1966年禁槍後，就不再發生槍擊案，社會也安全及安定多了。

毫無疑問，美國槍枝氾濫成災，應是槍擊死亡的最大原因。過去20年間生產了1000萬枝新槍，美國人口約3億2000萬，但是有4億槍枝，我們生活在火藥庫中，在西部電影中發生的槍戰及隨意殺人，在現實生活中，隨時會發生，危機意識在我們每人心中都有。

在美國，擁有槍枝是憲法第二修正案賦予的權力，所以擁槍者有法可據。美國全國擁槍協會（National Rifle Association, NRA)有50萬會員，其中最有名的就是飾演十戒（the Ten Commandments)和賓漢（BenHur)的卻爾登·希斯頓（Charles Heston)，他在一次大會上，右手高擧一枝來福槍，頑固的支持擁槍自由。今年5月底，在休士頓擧行的NRA大會，前總統川普也參加，他對剛在該州發生的槍殺孩童案，似乎無動於衷，也沒有譴責該凶殺案及兇手。該州聯邦參議員克魯茲（TedCruz)，則一直主張要求准許教師帶槍上課，這實是對學生很壞的示範，難怪大多數教師都反對。

共和黨 支持擁槍自由是公開的祕密，國會要討論限槍案，也在參院受到共和黨議員的杯葛。一般來說，支持擁槍者大部分是白人，如果說擁槍者心理有種優越感，或有能控制別人的心理，也不無可能。

擁槍者另外的藉口是自衛，然而僅僅自衛，並不需要半自動步槍，手槍就夠了。令人困惑的是，每次看到那麼多人、包含小孩死亡，難道這些頑固的支持擁槍者不會心生憐憫？難道要等到發生在他們的小孩時才會恍然大悟，不能讓槍枝氾濫。

毫無疑問，那些殺人兇手大都心理或精神有問題，尤其受到電影裡凶殺情節的刺激及影響，有樣學樣，教給他們殺人的方式及方法。像這次德州殘殺小學生的兇手，性情暴躁，同學早已知曉，他事前已計畫好大幹一場，在和他祖母爭吵後，先傷了她，然後就到學校行凶。州長艾伯特（GregAbbott)就說兇手心理有問題，然而兩年前，這位共和黨州長卻否決了2400萬的心理衛生教育補助預算。在這次慘案後他會否追加這筆預算？就要看他的良心了。

反觀一些藍州，即民主黨多數州，尤其是加州，在限制擁槍方面就很積極。

首先，購槍者背景，應該嚴格考核，有心理或精神疾病的應先治療好，經過醫師准許後才可買槍。有犯罪背景的，尤其有暴力傾向的不能擁槍，因為不能讓汽油桶接近火藥庫。擁槍年齡應考慮提高到21歲，心理較成熟（這已被聯邦上訴法院判決違憲）。最重要的是要禁止半自動步槍的銷售，憲法規定擁槍自由，是為了自保，然而它也可殺人及濫殺，所以管制半自動步槍是非常合理的，所以有理智的文明人應該認清這點，不要過度解讀憲法的用意。如此，應可減少以後不當槍枝殺人的機會。才對得起那些無辜被槍殺的死者，而安慰他們在天之靈。