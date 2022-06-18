那一年我八歲，小學三年級，胡同學是我同班的好朋友，該算是小人之交甜如蜜吧。有一天她給我一顆珠子，就是普通假珍珠項鍊的一顆珠子，珠子放在胡媽媽用過的粉撲盒裡面，用一團棉花襯墊，胡同學説這顆珠子十分珍貴。過了兩個月，她忽然向我要回珠子，我找到了粉撲盒，珠子卻不見了！她很嚴肅的告訴我，這顆珠子很貴重，我搞丟了就要賠，否則她要報告老師。老師在小學生的心目中有如神明，我一向是乖乖牌，怎麼能讓她報告老師我欠債不還？從此，我的五毛、一塊的零用錢全進了她的口袋。早上爸爸送我上學，常給我五毛錢，叫我肚子餓了到福利 社買個麵包吃，從此我拒絕拿錢，拿了錢奉獻給胡同學做什麼？我不敢跟父母說我被敲詐勒索，爸爸是個窮軍人，每個月薪俸台幣300元，不管那顆珍貴的珠子是100元或1000元，爸爸都賠不起。

這完全是我的錯，我不小心丟失了珠子，從此我惶惶終日，痛不欲生，獨自扛著這個不可告人的秘密。我恐懼得不知如何是好，我曾經在無人時拍桌大哭，她的敲詐勒索沒有盡頭，什麼時候才能脫離噩夢？我尤其痛恨自己的膽小怕事，不敢抗拒她的壓榨，八歲的我，曾經想過自殺了結一切。最近美國的青少年在校園持槍掃射，我完全了解這些少年殺手的心態，不論是太胖、太醜、太笨還是太窮，一定是被霸凌 後厭惡自己的一無是處，想要一死了之，順手殺人報仇一吐怨氣。

有一天，胡同學突然問我，她總共拿了我多少錢，我算了算，大概是25元。過了幾天，她竟然如數還給我，她説是偷了媽媽的錢。當然從此我對她敬而遠之，不論她是有心策畫還是信手拈來，就一個八歲的孩子來說，她把我操弄得生不如死，她深沉的心機實在是不可思議。

經過這次刻骨銘心的慘痛經歷，我認清了自己性格的缺陷--膽怯懦弱忍氣吞聲。我開始閱讀武俠小說 ，你看書裡的大俠，勇者無懼抗暴除奸，刀光劍影中笑傲江湖，正是我應該學習的榜樣，所以這算是另類的心理建設吧。