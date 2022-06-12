朱立倫為何自廢九二共識武功？

國民黨 主席朱立倫在華府演說中提出：國民黨堅持與北京展開「基於原則的交往」，卻通篇未提及國民黨引為兩岸往來基礎的「九二共識」，在接受記者提問時，朱立倫稱九二共識是「沒有共識的共識」，又說，在沒有更好的方案前，還是用這樣的方式持續交流。

筆者去年在台灣曾經與國民黨青年部的負責人交談，在提到九二共識時，他也說，九二共識已經過時了，但是目前沒有找到更好的說法來取代。

國民黨大錯特錯了！不是九二共識過時了，而是國民黨有武器不會運用，自己廢了自己的武功。按理說，九二共識是國民黨發明的，其詮釋權自然非它莫屬，其他外人沒有資格節外生枝，說三道四，國民黨本應該對這套理論揮灑自如，侃侃而談，立於不敗之地才對，殊不知被習近平 偷樑換柱，塞進一個「一國兩制」就被破了功，從此以後，國民黨就東支西吾，把九二共識當成破銅爛鐵拋棄了。

普世價值是永遠不變，不會過時的，就給地球永遠在轉動一樣。從來沒有聽人說過民主，自由，人權，法治過時了，也沒有人說過美國憲法過時了。之所以九二共識被國民黨廢了武功，那是因為國民黨不知道如何捍衛和運用自己手中的武器。

「九二共識」的精髓是「一個中國，各自表述」，就是允許公說公有理 ，婆說婆有理，絕對不是什麼「一國兩制」！當習近平信口開河把它歪曲為一國兩制時，國民黨傻了，啞了，呆了，竟無一人是男兒？在理論文宣上，真得好好學習共產黨。當年蘇共批評中共 是教條主義時，中共立即反批蘇共是修正主義，一連串發表九篇洋洋灑灑，犀利無比的理論文章「九評蘇共中央公開信」，罵得赫魯雪夫灰頭土臉，從此中共自成一家，統率第三世界的共產主義隊伍，而國民黨不懂以史為鑒，錯過了天賜良機。

如果我是朱立倫，我會立即組織藍營理論大軍，給中共一個當頭棒喝，也來它一個九評，諸如：「九二共識的歷史由來？」、「什麼才是真正的九二共識？」、「不准把九二共識歪曲為一個兩制！」、「捍衛九二共識就是捍衛台灣人民的民主權利」、「閹割九二共識不得兩岸民心！」、「堅持九二共識，確保兩岸和平共處」⋯⋯。以此種種，國民黨有無限發揮的空間。中共喜歡吃「九二共識」這一套，我就餵你吃我自己調配出來的這一套，從此以後，繼續各說各話，但是強調我是正統，自己給自己臉上貼金又有何不可？可惜的是，國民黨人得了恐共的絕症，從此一蹶不振，陷入理論上的困境，至今不得翻身。

中國古代的理論家就知道「以子之矛 ，攻子之盾」，批判的武器是人去掌握的，看誰可以先發制人，掌握鬥爭的主動權。這一套戰術共產黨在國共談判中運用得滾瓜爛熟，出神入化，為什麼國民黨就那麼憨，一點都學不會呢？