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美國主流社會 沒有歧視華裔

張世功(紐約)

某高校學者近日接受採訪說：在疫情下，紐約市和加州過半華裔遭遇歧視。加州華裔110萬，紐約華裔57萬，合計167萬。也就是說有80萬以上受到過歧視。

據統計，從2020年3月到2021年4月，全美發生亞裔受歧視事件3800次，其中一半以上為精神病患者所為。還剩1900次為低素質者所為。按華裔占亞裔24%算，華裔當年受歧視450餘次，全美每天有1.3次華裔受歧視。美國沒有出現極大的排華事件或其他重大事件發生，華裔受歧視人口怎麼一下子從450人次提高到80萬？

該校報告還說：「39%表示在餐廳和商店受到不公正待遇」。大家都知道，華人去的餐廳或商店一般都是華人開的，是說華人服務人員或老闆歧視華人20多萬人次嗎麼？我是無數次的到餐廳吃飯，到商場買貨，從未見一次不公正的待遇！這紐約華人受到不公正待遇從何而來？

美國的暴力事件。尤其是槍枝氾濫每年致死4.5萬人，受傷10多萬，紐約市有8萬遊民，1600名嚴重精神病患者整日在街上遊蕩，是嚴重的社會問題，不是針對華人的，所有紐約人民都要提高警惕。

美國華人550萬，有一半從事專業技術管理工作，美國各院華人院士300餘人，長春藤高校華人教授超過320人。美國企業，法律，主流社會對華裔沒有歧視。

華人 歧視 華裔

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