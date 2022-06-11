香港前途豈限於大灣區

香港 向來都是一個國際大城市，回歸後仍然是中國通往世界與各國聯繫的樞鈕中心，優良的海港，完善司法和金融制度，具現代化城市的管理等優勢，國內任何一個城市都無可企及。

李克强總理在委任和接見香港特區政府第六任首長時，一再強調香港是國際金融經濟航運中心，是亞洲科研開發中心，要增強香港在國際的競爭力。言外之意是希望香港成為中國向現代化的領頭羊。

廣東珠江三角洲九個經濟繁榮的城市加上港澳組成的一個叫大灣區 發展區，特首林鄭月娥任內不斷強調香港與大灣區的融合，想在大灣區發展中占個重要地位。在她心目中她領導下的香港僅是深圳、珠海互相合作平排共進的城市。她沒有把外資、專業人才好好留下來。香港年輕人找不到理想工作，她叫他們投身大灣區；要買理想居所，她叫人入大灣區。

就以香港空運事業來說，香港有個運作良好有國際地位的機場 ，著名的國泰和港龍航空公司的航線遍及世界各地，代表香港與世界各國各地互有航權。國泰大股東雖然是英資太古公司，但港資、中資亦佔有不少股份，太古與中國有悠久合作的歷史，一直都是中國好朋友和合作伙伴。聞說大灣區也想成立一間航空公司，實際情況看來，大灣區已有足夠航空公司，機場林立，航空業接近飽和，不乏競爭者，應該搞好巳存在的航空公司質量，不應架床疊屋新添機構。

新建的港珠澳大橋，工程巨大，投資難以估計，通車後使用率奇低，高昂的保養費是一個沉重負擔，看來像個大白象工程，如今又有大灣區航空公司這隻小白象跑出來了。

香港應該闖出去，重振翅膀，繼續在國際飛翔，眼光放到全球而非只看到大灣區。希望六屆香港特首勿令港人失望。