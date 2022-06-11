香港前途豈限於大灣區
香港向來都是一個國際大城市，回歸後仍然是中國通往世界與各國聯繫的樞鈕中心，優良的海港，完善司法和金融制度，具現代化城市的管理等優勢，國內任何一個城市都無可企及。
李克强總理在委任和接見香港特區政府第六任首長時，一再強調香港是國際金融經濟航運中心，是亞洲科研開發中心，要增強香港在國際的競爭力。言外之意是希望香港成為中國向現代化的領頭羊。
廣東珠江三角洲九個經濟繁榮的城市加上港澳組成的一個叫大灣區發展區，特首林鄭月娥任內不斷強調香港與大灣區的融合，想在大灣區發展中占個重要地位。在她心目中她領導下的香港僅是深圳、珠海互相合作平排共進的城市。她沒有把外資、專業人才好好留下來。香港年輕人找不到理想工作，她叫他們投身大灣區；要買理想居所，她叫人入大灣區。
就以香港空運事業來說，香港有個運作良好有國際地位的機場，著名的國泰和港龍航空公司的航線遍及世界各地，代表香港與世界各國各地互有航權。國泰大股東雖然是英資太古公司，但港資、中資亦佔有不少股份，太古與中國有悠久合作的歷史，一直都是中國好朋友和合作伙伴。聞說大灣區也想成立一間航空公司，實際情況看來，大灣區已有足夠航空公司，機場林立，航空業接近飽和，不乏競爭者，應該搞好巳存在的航空公司質量，不應架床疊屋新添機構。
新建的港珠澳大橋，工程巨大，投資難以估計，通車後使用率奇低，高昂的保養費是一個沉重負擔，看來像個大白象工程，如今又有大灣區航空公司這隻小白象跑出來了。
香港應該闖出去，重振翅膀，繼續在國際飛翔，眼光放到全球而非只看到大灣區。希望六屆香港特首勿令港人失望。
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還是得載上口罩
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