記取血的教訓 降低校園槍擊風險

5月24日發生在德州烏瓦德鎮羅布小學槍擊 事件，致19名學童、2名老師死亡的慘案震驚全美。我是一位87歲高齡又最愛孩子的老人，深為警訝和悲痛。根據新聞媒體報導的事實分析研究，感到羅布小學槍擊案中血的教訓值得有關方面記取，防患於未然。

一、槍手名叫拉莫斯剛滿18歳。據拉莫斯的鄰居、上髙中時的同學反映，他性格怪異、孤僻，暴戾、凶残，沉默寡言。外無友情内無親情，常與母親大喊大叫吵架、説髒話。兩個月前搬到祖母家住。5月16日他18歲生日當天購買了兩把AR一15半自動步槍和子彈慶生。5月24日上午因手機費問題與祖母爭吵，向祖母面部開槍打傷祖母。俗話説：人之初性本善、性相近習相遠、子不良父母過。拉莫斯母親吸毒、祖父有重罪前科。這様的家庭環境，可能對拉莫斯忽視家庭教育，其品行也會潛移默化的滲透到他的身上。日積月累拉莫斯的性格品行就由善變惡，由惡升暴。

二、拉莫斯有生理缺陷、口吃。他上髙中時曾遭霸凌 ，有人嘲笑他語言障礙，飽受歧視，更給他暴戾的性格助力增惡。拉莫斯受霸凌後輟學，穿全黑色衣服和大號軍靴、留長髪。曾在網上發視頻，顯示他愛槍和刀並接受拳擊和打架訓練。

三、學校安全意識不強，警惕性不髙。拉莫斯開槍打傷祖母後，開上祖母貨車，帶一件攻擊性武器進入羅布小學開槍殺人。而作為小學突然闖進一位攜帶武器、行動怪異、面帶殺氣的成年生人，學校僱有保安，竟然毫無警覺，採取措施阻止入校。殺手進入四年級教室鎖門開槍殺人，學校也報了警，校長和有關人員應做好警察 到來的接待配合緝兇，他們卻沒這樣做。當警察來了教室門窗均為鋼材所製打不開進不去，任由槍手行兇。若校方警惕性高一點與警察密切配合，不致於造成嚴重的慘案。

四、警察出警遲緩，執法不力。5月24日上午拉莫斯開槍打傷祖母辛西婭，開車逃逸，辛西婭就報了警。當地警方若按程序及時出警，完全可以追到槍手將其抓捕，就避免這場槍擊慘案的發生。拉莫斯進入四年級教室將門反鎖開槍殺人。室内師生連續報了八次警，從上午11時35分至12時21分雖然陸續有19名警察趕到學校。槍手仍在行兇殺人，他們也聽到槍聲，卻沒及時採取強硬行動，竟在教室門外待命。直到12時50分才從校長那裡取到鑰匙破門攻堅而入擊斃拉莫斯。然而拉莫斯闖進教室歴時77分鐘，打死打傷38人慘案已經形成。若11時35分第一批有三位警察到場就對槍手進行攻擊制止，會挽救多人生命。

以上四點是羅布小學重大槍擊慘案血的教訓。據校園安全專家預言：校園槍擊事件，可能是今後美國的常態。既是常態，有關方面就要提高警惕防範。特别有孩子的家庭要對孩子從幼兒期到18歲未成年之前，就要以言教身教相结合重視家教。培育孩子良好的性格和品德。把孩子培育成性格溫顺良善德才兼備的人才。多培育優秀人才，像拉莫斯那樣性格粗暴殘忍的害群之馬就會自然減少，不但可降低校園槍擊風險，還可使社會上槍擊案件下降。