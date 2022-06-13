一場遊戲一場夢：美式民主的崩落

雖然民主制度有其輪替改變的設計，但是在平等式的人人一票下，基層選民往往會容易被標新立異、挑撥離間、煽動仇恨、巧翻蓮舌、亂開支票的野心政客所操弄或是矇蔽，輕則浪費國家資源和時間，重則帶給人民生靈塗炭財產損失，從美國川普 、澳洲川普到英國川普、巴西川普看來都難逃無法連任的下場，而烏克蘭人民更是一廂情願的選擇了一個毫無從政經驗的演員來當總統，當然也就是導致今日浩劫災難的主要原因。美國雖然也出過演員總統，但是雷根畢竟有過八年州長的治理歷練，而絕非花言巧語的平步青雲。

尤其是美式民主演變至今已經成為了一種遊戲一場夢，而人民也只能一次又一次麻木的在希望和失望中循環。狡滑的政客善用政策買票甚至於和利益團體掛鉤，造成的問題可以不負責任的由未來的政客來面對，加上美國擁有美元霸權的優勢，就算拚命印鈔導致債台高築、通貨膨脹、金融風暴也有全世界來共同承擔，甚至於可以嫁禍於人甩鍋它國，所以「世界警察」的美國也已改弦易轍使用金融、科技的制裁手段來統治世界，比以往勞師動眾大軍壓境流血式的軍事手段來得更為省力，加上若能有代理人戰爭那更是美國軍火商的獲利良機，何苦非得自己出面來流血賣命。所以下一個是否會有韓版的澤倫斯基 、或台版的澤倫斯基、甚至於日版的澤倫斯基噪動跟進，我們拭目以待。

原本民主標榜的是自由人權，可是如今的美式民主已經演變成侵犯他人的自由人權。尤其是近來的搶劫和槍枝暴力越演越烈，而且槍下亡魂多半是無辜而缺乏反抗能力的幼童、學生。這次德州 小學慘案發生後州長艾伯特和參議員克魯茲只會推卸責任顧左右而言他，為什麼不敢承認德州是槍枝管制最鬆散的一州，否則兇手怎麼可能在剛滿18歲的第二天，就能取得這種攻擊型槍枝，更何況這兩人和川普一樣向來都是力挺擁槍的一丘之貉，是因為他們都拿過利益集團的政治獻金嗎？美國人民除了擁有自衛型手槍乃至殺傷型獵槍外，有必要持有戰場上火力強大的致命性步槍，才能顯示出民主嗎？更何況紐約和徳州先後兩名區區18歲的犯案槍手，為何生長在民主的制度下，心中會累積出如此深仇大恨？那些平日叫的震天價響要守護民主價值的偽君子們，才應該要深刻檢討的吧！

最可憐的又是號稱民主小跟班的台灣又再次灰頭土臉，拜登這次的亞洲之行名媒正娶了新歡南韓，台灣之前自許為正宮，不但百依百順還要自帶銀兩陪嫁，不料一夢醒來立刻降為小三，渣男則不但公然劈腿還倒指因為小三不可靠，真是士可忍孰不可忍，只好敢怒不敢言的繼續強言歡笑，還要自我解嘲仍然是美國重組供應鍊中不可或缺的一員。尤其是疫情又再度爆發，台灣人民才如夢初醒，原來台獨政府真的只會「抄錢部署」，別說8800億的基礎建設六年來連個雛形都沒有，8000億的防疫基金也又消失殆盡，去年的疫苗匱乏之亂是靠有力善心人士及時搶救渡過的，總不能這次的疫情缺乏快篩劑和口服藥，還要賴給是對岸阻擾吧！

其實無論是選擇「清零」還是「共存」都要有足夠的本事做好充足的準備，台灣目前短短數天死亡的人數已遠超清零的上海，台獨政府還恐嚇人民不准傳遞訊息，而台灣的綠媒不但不自我檢討，反而還莫名其妙的批評大陸清零政策的不當，難不成是要配合西方媒體來掩蓋原來是民主制度，才真的是不在乎人命和人權？