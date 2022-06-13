自22年5月24日德州南部烏瓦德鎮發生21位師生被槍殺的慘劇後，美國各地依然是槍聲四起，這個國殤日長周末5月28日至30日，全國共發生300多起槍擊 事件，總計導致超過130人死亡。眼下大多數美國人特別是乖寶寶的華裔群體感到無比的困惑，怎麼明明看上去顯而易見的社會公理就是禁槍，怎麼美國社會和政治精英就做不到呢？多簡單啊！其實這才最不簡單，筆者也想就這一問題作一個深層的剖析。

美國社會是個民主選舉體制，民眾手裡的選票是政客的命根子。政客兩眼冒著綠光，幾百年來就是琢磨著如何把人民大眾忽悠傻了，把選票撈過來。人民群眾喜歡什麼？有一部分人努力學習、辛勤勞作，但是更多的人包括筆者自己都是願意少幹活多拿錢，人之常情嘛，還有人有特殊癖好，如同性戀、雙性戀、變性人等等，更有不少人好吃懶做，甚至有些人偷摸拐騙、燒殺掠搶。如何把以上所有人的選票盡量收攏過來呢？這就需要相關律師和政客們攜手聯合，制定出來各種法律來迎合以上各色人等。

譬如，在加州 搶劫950美元以下是輕罪，不必蹲監獄；因為經濟窘困，好多打砸搶的嫌犯可以零元假釋，讓他們歡天喜地的不停的去搶，那多快活；提高社會福利，讓四口之家每月的食品券升至863美金，狂吃大嚼；房客不交房租可以白住3個月，急死房東；醫療白卡可以免費看病，醫院必須救治不繳費的病人，任憑醫院負債運轉，以此這般，不勝枚舉。

既然政客已經為美國犄角旮旯各種人士都設立了方便他們生活的法條，讓所有的選民都高興，投出票來，那麼大家想一想，政客憑什麼要刻意難為擁槍一族？這400萬的長槍協會會員可是還有親朋好友，三姑六婆四大爺，有大筆的選票喲；再說了，政客連罪犯都逼著警察 放過他們，讓他們偷著搶著過生活，大批正經人士要求擁槍自衛，避免被打被搶被殺害，您說他們要求自保的呼聲合理嗎？照我看，還真比縱容打砸搶分子的法規更合理。因此，那個政客想要真正在美國嚴格禁槍，就會牽扯到方方面面，所謂公平根本就擺不平，會招來一大堆痛罵，他也就別想在選舉中獲勝了。

綜上所述，美國惡性槍擊案件頻頻發生，其最根本的原因就是體制問題，過度的民主、過度的人權和自由，就會導致社會的無政府化，人人自危，生死難測，你要真的把一些老弱婦孺的槍給收回來，他們不跟你拚命才怪。筆者每次回中國大陸，突出的感覺就是太安全了，大晚上出門完全不用擔心，在美國大都市，晚上7時以後就人跡罕至了，因為不安全。所以說要想解決美國的持槍殺人問題，最有效的方法就是體制的根本轉變，像中國那樣以強權和專制全面禁槍，當然其他如打砸搶也絕不姑息，懲惡揚善，社會才能維持公平正義。而眼下美國最缺的，恰恰就是社會的基本道義原則，因為這些道德良知已經都被政客的選票操作給徹底腐蝕熔斷了。