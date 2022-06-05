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烏克蘭戰爭 普亭敢發動核武攻擊嗎？

筆征（洛杉磯）

正當世界各國忙於應付新冠疫情，俄羅斯普亭為強行樹立個人的野心榮耀，欲求成為令人敬畏一代曠世大帝，藉口北約組織東擴威脅，於2月24日對烏克蘭發動大軍壓境侵略，以為可以輕鬆鯨吞烏克蘭，完成其主觀中斯拉夫族的大一統。

普亭對烏克蘭傲慢侵略，遭到烏克蘭人民頑強抵抗，加上歐洲國家及美國的支援，還有俄羅斯軍隊中有些軍人不願意侵略戰鬥，以致普亭對烏克蘭野心遲遲未得逞，反而有逆轉之勢。然而，置身於華麗專制政權尖塔裡的普亭，深懼錯誤政策導致失權，不肯懸崖勒馬，對烏克蘭更加狂轟濫炸，不惜成為戰犯。

普亭在烏克蘭戰場泥足深陷，進退失據，為了保權固位，一再威脅發動核武攻擊，圖窮匕見，把俄羅斯國家民族作為個人野心賭注，曝露專制政體下梟雄的真面目。

如果俄羅斯人民容許普亭發動企圖消滅人類的核武攻擊，可能會引發其他國家一起用核武還擊，阻止普亭消滅人類的瘋狂。而俄羅斯也許會因此被瓜分，日本、中國、芬蘭及東歐國家都能夠取回被俄羅斯在歷史中侵占的土地，俄羅斯將會在地圖上消失，斯拉夫族從此碎片化。

國際政治鬥爭形勢發展到今天，那些具有核武能力國家必須公開表態，對任何一個首先發動核武攻擊企圖消滅人類的國家，應該立即採取聯合發動核武還擊，對這個首先發動核武攻擊國家進行圍剿，使其滅國，瓜分其領土，碎片化其民族，作為嚴厲處罰，迫其付出代價，以阻遏發動核武攻擊的危險。國際社會確立如此共識，隱身在華麗專制政權尖塔裡的普亭及金三胖，還敢動輒進行核武攻擊勒索嗎？

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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