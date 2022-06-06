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現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

抑止仇華風氣　

薛永康／洛杉磯

筆者在70年代初離台，登上有「族裔大熔爐」美譽的美國新大陸。在求學及就業時可以聽到民眾稱非裔黑人、N字或是colored，笑話中用黑人、波蘭人、猶太人以及金髪女人（blonde ）為體材，認為這些人愚蠢、小氣等，偶爾華人也被用為笑料體材。

外來移民及非裔在過去這半個世紀來大幅增加，這些稱呼及笑話逐漸被認為不妥、不雅，政府也在這族裔間「敏感度」增高上，不遺餘力去改進。對黑人名稱已改為「非裔」、過去稱中國人為「東方人」（Oriental） 也改稱亞裔。現在申請工作的問卷上，族裔一欄已多為optional，可填或不填；娛樂節目中，除了笑匠拿自己族裔為笑料外，鮮有取笑其他族裔。

尊重不同膚色的每個族群是文明社會的象徵，過去這十年來對不同族裔用侮辱字眼的官員、媒體、名人皆被指責或是制裁。ESPN 體育記者對當初發跡的林書豪用不當言詞遭到革職為一例，這是尊重族裔的一個好現象。可是當今的美國是否仍然朝著這個反歧視的方向邁進呢？

華人及亞裔同為美國的一分子，我們有權利保護自己不被仇視，也有義務阻止對任何族裔的種族歧視。我們能夠做些什麼？

筆者認為「參政」及「介入」；「參政」：鼓勵年輕華人選擇參與政治一途，在學校上課的時候就得開始；對國事及政治關心、撰寫文章及參加辯論、做選舉助選員等，目前華裔參政在美仍為少數。

我們華裔長者則應「介入」，如近日簽署罷免洛縣檢察長賈斯康為一例。當然，我們也要發聲譴責賓州教授以及喬州眾議員的種族歧視。我們應該盡一己之力，維護美國政府在這些年反歧視的政策，如果不及時阻這些惡人惡行，這個稱呼美國為「族裔大熔爐」的美譽，終將在族裔仇恨及分裂下毀於一旦。

種族歧視 華人 非裔

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