如何教養孩子 笨媽或虎媽？

笨蛋老媽在世界日報4月的教育 專刋，談到她如何教育她的女兒，從小到大到創業，成為一個價值千萬元公司的總裁（CEO)。

事實上笨媽並不笨，她只是有耐心，堅持原則，對子女循循善誘，最終收穫正果。更可貴的是她有個家暴 的丈夫，終以離婚收場。但婚姻的失敗更讓她堅定決心，做一個負責任的單親媽媽。

她自己也是個老師，但她知道為人父母者，對子女的教育，仍負有很重要的責任。在她女兒成長過程中，遇到幾個很重要的轉捩點，她都成功幫助女兒渡過危機。比如剛從中來美國時，女兒在學校受歧視 ，她卻藉機以女兒為主角，發揚中華文化，結果女兒變成同學尊重的偶像。後來女兒在中學時苦練芭蕾舞有成，但她覺得必須將她的興趣及能力轉移，因為她認為女兒如果成為職業舞星，並不是長遠之計。

由於母親的耐心及理智的規勸。女兒決定將精力及時間轉變為其他嗜好，如學校編輯及演講等。笨媽也鼓勵女兒自力更生賺外快，很早就學習賺錢，所以女兒哈佛大學一畢業就找到一個年薪六位數的工作，後來自己創業，公司就値千萬元。

虎媽的方法又是不同，她以高壓的方式教育子女，在老舊的東方家庭比較喜愛這種教育方法，嚴師出高徒，就是基於這種原理。然而隨著時代變遷，這類敎育方式並不是很受歡迎，尤其在美國提倡個人主義，剝奪孩子的自由意願會受到挑戰。

然而養子不教誰之過，無論如何，父母必須負起教育孩子的責任，過度竉愛或放任孩子，孩子很容易變壞。

首先，孩子生活成長的地方非常重要。孟母三遷，就是要找個好的生活環境，讓孩子耳濡目染，有好的環境及朋友，長大以後成功的機會比較大。有的孩子非常自動，從小到大都是乖孩子。我的朋友有個女兒，從來不需父母操心，長大後成為成功的律師，她每星期天，都回家看望父母，也帶了菜餚，做為父母整個下星期的伙食。她也常帶母親去買昂貴的衣服，她不結婚，情願照顧父母的餘生。

為人父母，常說兒孫自有兒孫福，有點像命運論。有的孩子不用父母操心，有的孩子卻是無論父母怎麼操心，仍然不成器，就好像每個人的五根手指，就是長短不同。父母操心的就是這些短手指，這就是天下父母心。