戴琪見華企 關切關稅令人感動

世界日報報導，美國貿易代表戴琪 日前來洛杉磯，與企業代表會面，溝通進一步幫助華人 企業。自2018年川普挑起美中貿易戰四年多來，戴琪是第一位關注關稅 的聯邦政府官員，深入基層與華人企業代表會見，聽取意見商討解决之法，真令人感動。

美國加徵中國商品關稅，開打貿易戰四年以來兩敗俱傷，特别美國傷害最大。以2021年國内生產毛額（GDP）相比，中國增長率雖下降，仍比上年增長5.1％，美國卻是負成長，對美國企業帶來的困難更大。

出席洛杉磯見面會的企業家代表有：專門為美國提供軍用制服、警察用品等產品的公司董事長田文華、洛縣縣政委員巴格的亞裔代表吳忠國、美國華人聯合會主席蔡成華等五人。

戴琪細心聆聼每一個企業家所處領域的難處。主要在關稅、進出口貿易、貨物託運、從港口到目的地費用太高等問题。有的企業家提到，廢物回收出口到中國受到很大衝擊。汽車光圈、輪胎關稅上漲35％，到汽車價格上漲35％。還有貨櫃運輸費用上漲十幾倍，原本只有3000元的託運費上漲到1萬3000元髙價。高污染成品，美國不願意做，法規也很嚴格，也無法在國内生產，只有到其他國家生產。但因為關稅增加導致通貨膨脹。而且所有的關稅增加，最後還是由消費者埋單。

戴琪聽了各個華裔企業家反映的問題，誠摯表示，美中貿易關係將會保持歐巴馬總統時代一致方向，只要中美合作，美中貿易關係定能走出一條康莊大道，定有雙贏的機會。

其實高關稅引起的美中貿易戰，除給一些企業增加難處外，還給美國社會帶來不少問題：反亞裔仇恨事件暴增，社會治安混亂不堪。一些暴徒在光天化日之下，明火執仗打砸搶亞裔和華人商店。槍撃事件更是成倍增加。加之疫情暴增，好些有勞動能力的人，為了安全不敢外出工作，企業招不到工人停產半停產居多，生產力下降，生活物資出現短缺。如嬰兒奶粉缺口已逹40％。

中國1至4月進出口值12.58億元增7.9％，對美出口1.56億美元，占進出口總量的比例12.4％，比東盟14.6％、歐盟1.37％都低，僅比韓國6.08%髙一些。顯示中國貿易伙伴有很多國家跟進，美國以高關稅打壓中國是行不通的。美國商會曾評估預測，如果對兩國雙邊貿易全部課徵25％關稅，美國GDP將在2025年前，每年將减少1900億美元。因此當前美國經濟不振，通膨日趨嚴重，解決關稅問題勢在必行。

戴琪是應國會眾議員桑契斯邀請來洛與華商企業家會見的，兩人曾在一起共過事，桑契斯曾是戴的上司，關係密切理念相同。一個是聯邦政府內閣級官員、一個是國會資深眾議員，兩人聯手，一定能解决聯邦政府官員和衆參兩院議員對降低關稅分歧問題達成共識。

世界日報日前報導，拜登針對當前通膨現象演講表示：通膨現象可能會惡化，政府有考慮降低川普時期加徵的中國商品關稅，盡可能使市場價格回落。看來美中貿易關係走出康荘大道有可能實現。在美廣大華裔企業和華商應充滿信心、等待好消息吧。