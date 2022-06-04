美國大規模槍殺幾時休？

就在2022年5月24日，美國德州南部烏瓦爾德市又發生了一起大規模槍擊 慘案。18歲的白人嫌犯拉莫斯闖進當地一間小學，打死19名兒童，兩位成人，最後自己被警察擊斃。事件一經披露，便在全美引發了軒然大波，現總統拜登以及副總統賀錦麗以及民主黨 前總統歐巴馬都站出來強烈譴責這種反社會的暴行，多位政界大佬、各大媒體也紛紛口誅筆伐、慷慨陳詞，彷彿他們才是正義的化身，民眾的主心骨。

但作為一個在洛杉磯生活30年的老美國，筆者已經由剛開始的義憤填胸漸漸轉化成冷漠了，因為我知道，別看那幫道貌岸然的政客此時表演的多麼賣力，最終此事還是會以為死者祈禱而告終，在美國禁槍是完全不可能，為什麼這樣說？以下就是筆者的深入分析。

當今的美國，所謂的民主體制，選舉程序，其本質最重要的是什麼？是選票，是要讓人人都滿意。正是這個「人人都滿意」的理念，就會毫不留情的阻止一切試圖在美國限制個人擁槍的企圖。一方面，長槍協會是共和黨 的大票倉，哪個共和黨的選舉人要是提出禁槍，那麼他的政治生命也就終結了，所以，真要落實禁槍法律，整個共和黨半個美國都是堅決反對的，推行不下去；另一方面，難道民主黨就會主張堅決禁槍嗎？答案是也未必。因為民主黨的理念是支持弱勢群體，譬如同性戀、雙性戀和雙性人等等，還有就是燒殺掠搶的罪犯。

在加州，搶劫950元以下是輕罪，警察不許把他們關進監獄；另外，嫌犯從襲擊受害人後只要轉身逃跑，受害人不能追擊嫌犯並從後方傷害搶劫者；還有，房客可以幾個月拒交房租而不受法律懲罰，現行法律哪裡是懲惡揚善，分明就是助紂為虐，縱容惡徒明火執仗的打劫呀！再者，每個搶劫犯都有家人以及有三姑六嬸七大爺，那都是選票啊，伺候好了他們，那選票可是大大滴，而那些低收入的搶劫犯行凶需要武器，所以，出於對他們的人道主義考慮，民主黨對禁槍也是以喊喊口號為主，真要嚴格禁槍，他們也怕失去選票，因此民主黨也不會全力以赴立法堅決制止槍枝販賣的。

今年才過去150天，美國發生的槍擊案件就有137起，共造成1萬7348人死亡，幾乎是幸福美利堅，槍擊每一天。筆者以為，槍擊案每每發生的最深刻的根源就是美國的政治體制。每一位選民都參與國家政策的制定，而人民裡面惡棍很多，他們因處境情緒的變化都可能失去理智，有著出來狂殺亂砍的潛在需求，他們自然不會同意禁槍；而政客們孜孜以求的不是國家的安寧，而是讓每個人都滿意，進而獲得了選票，而這必然導致向少數惡棍兇徒妥協，但是社會卻往往失去公平和正義。

要解決槍枝氾濫、濫殺無辜的社會現象，最有效的治理方式恰恰就是西方世界最看不上的精英政治、專制體制，如中國大陸和新加坡。所以生活在洛杉磯，筆者就逐漸抱定了這種心情，能多活一天沒有被發瘋的某個兇徒給打死，就應該慶幸多活了一天，每一天都是賺到的，只有這樣，才能在這亂世之中獲得稍許內心的平衡，您說是嗎？