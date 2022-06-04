美國大規模槍殺幾時休？
就在2022年5月24日，美國德州南部烏瓦爾德市又發生了一起大規模槍擊慘案。18歲的白人嫌犯拉莫斯闖進當地一間小學，打死19名兒童，兩位成人，最後自己被警察擊斃。事件一經披露，便在全美引發了軒然大波，現總統拜登以及副總統賀錦麗以及民主黨前總統歐巴馬都站出來強烈譴責這種反社會的暴行，多位政界大佬、各大媒體也紛紛口誅筆伐、慷慨陳詞，彷彿他們才是正義的化身，民眾的主心骨。
但作為一個在洛杉磯生活30年的老美國，筆者已經由剛開始的義憤填胸漸漸轉化成冷漠了，因為我知道，別看那幫道貌岸然的政客此時表演的多麼賣力，最終此事還是會以為死者祈禱而告終，在美國禁槍是完全不可能，為什麼這樣說？以下就是筆者的深入分析。
當今的美國，所謂的民主體制，選舉程序，其本質最重要的是什麼？是選票，是要讓人人都滿意。正是這個「人人都滿意」的理念，就會毫不留情的阻止一切試圖在美國限制個人擁槍的企圖。一方面，長槍協會是共和黨的大票倉，哪個共和黨的選舉人要是提出禁槍，那麼他的政治生命也就終結了，所以，真要落實禁槍法律，整個共和黨半個美國都是堅決反對的，推行不下去；另一方面，難道民主黨就會主張堅決禁槍嗎？答案是也未必。因為民主黨的理念是支持弱勢群體，譬如同性戀、雙性戀和雙性人等等，還有就是燒殺掠搶的罪犯。
在加州，搶劫950元以下是輕罪，警察不許把他們關進監獄；另外，嫌犯從襲擊受害人後只要轉身逃跑，受害人不能追擊嫌犯並從後方傷害搶劫者；還有，房客可以幾個月拒交房租而不受法律懲罰，現行法律哪裡是懲惡揚善，分明就是助紂為虐，縱容惡徒明火執仗的打劫呀！再者，每個搶劫犯都有家人以及有三姑六嬸七大爺，那都是選票啊，伺候好了他們，那選票可是大大滴，而那些低收入的搶劫犯行凶需要武器，所以，出於對他們的人道主義考慮，民主黨對禁槍也是以喊喊口號為主，真要嚴格禁槍，他們也怕失去選票，因此民主黨也不會全力以赴立法堅決制止槍枝販賣的。
今年才過去150天，美國發生的槍擊案件就有137起，共造成1萬7348人死亡，幾乎是幸福美利堅，槍擊每一天。筆者以為，槍擊案每每發生的最深刻的根源就是美國的政治體制。每一位選民都參與國家政策的制定，而人民裡面惡棍很多，他們因處境情緒的變化都可能失去理智，有著出來狂殺亂砍的潛在需求，他們自然不會同意禁槍；而政客們孜孜以求的不是國家的安寧，而是讓每個人都滿意，進而獲得了選票，而這必然導致向少數惡棍兇徒妥協，但是社會卻往往失去公平和正義。
要解決槍枝氾濫、濫殺無辜的社會現象，最有效的治理方式恰恰就是西方世界最看不上的精英政治、專制體制，如中國大陸和新加坡。所以生活在洛杉磯，筆者就逐漸抱定了這種心情，能多活一天沒有被發瘋的某個兇徒給打死，就應該慶幸多活了一天，每一天都是賺到的，只有這樣，才能在這亂世之中獲得稍許內心的平衡，您說是嗎？
上一則
德日重整軍備 警惕其未來方向
下一則
FB留言