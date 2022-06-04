後疫情時代 保持樂觀不必驚慌

新冠爆發已兩年多，從最開始的基本型到不停的變異型，南非、印度的德爾塔，直到現在的奧密克戎，一輪又一輪，全世界民生凋敝，人們驚恐不已，不知所措，大家見面後都在內心疑問，這種生活狀態還要持續多久？後疫情 時代已來臨，人類前路何在，以下是筆者的分析。

經過兩年的抗疫鬥爭，世界上主流抗疫方法主要分兩種：中國和中國以外。中國防疫的最主要特點就是土法子：物理隔離，再加上滅活疫苗 ，不過中國政府也非常坦誠，聲明滅活疫苗的效力50%至60%。世界上本來就有三分之一的疾病是無法治癒的，例如高血壓、糖尿病、胰腺癌、肺癌、漸凍症、唐氏綜合症等，病毒感染也是其中之一，我們一方面不斷探索，另方面也應理性面對。實踐證明，物理隔離被證明是最有效的預防措施，別看它簡單，但實行起來卻是十分麻煩，人們要被禁錮在家中或旅館裡，絕對不能外出社交，出行一定戴口罩 、勤洗手。這對人類的意志力和靈魂是個極大的考驗，也就是中國行政管理系統和國情才能高效執行，其結果是中國的新冠死亡人數低。更重要的是，如果新冠病毒不斷變異升級，哪天蛻變成一個幾乎全新的病毒，中國的這種物理隔離法還是最快速和最佳的應對，手頭沒有現成的疫苗也能遏制疫情快速擴散，即所謂土法防大疫。

以美國為首的西方世界，因為是民選體制，總統從政治角度操作疫情，控制就不能完全尊重事實，美國總統必須要告訴全體國民，這個病有藥可治，這樣才能聚攏人心。政客們一定會逼迫生物製藥公司即刻推出一種藥來「治病」，而醫藥公司就以一種理念倉促上馬一個新藥，不必做紮實的臨床檢測，只要理論上說的通就可以立即推出，國家機關也立刻毫無原則的認可，因為有一個很好的理由：拯救萬民於水火。老拜登發布強制接種令，不接種疫苗就解除公職，但仍有許多美國人拒絕接種，因為殘酷的現實告訴人們mRNA疫苗副作用太強烈，搞不好會直接喪命。更糟的是，今後如果一個全新病毒再次來襲，西方怎麼辦？火速合成一個新的mRNA疫苗，還是現有的輝瑞、莫德納疫苗不斷重複接種？筆者對效果存疑。

但此次疫情推動社會進步，進餐館有消毒液洗手，人們在公共場合戴口罩，極大提升大眾的文明衛生。筆者認為，既然生老病死及某些疾病如病毒感染，目前無法阻止，那麼就要坦然面對，積極鍛鍊身體，公共場合必戴口罩，以積極心態迎接未來挑戰。目前物理隔離、戴口罩手套，和中藥湯劑調理身體，可能是最簡易有效的方法，人類幾千年來就是在與病毒不斷鬥爭中生存下來，我們對此要保持樂觀，不必過於驚慌。