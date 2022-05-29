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槍案重演 不作為的政客如惡魔

日月歆辰（加州）

大多《人物》雜誌被我扔進垃圾桶，唯有2012年12月的一期被我留存至今。不為別的，只為Sandy Hook小學槍擊案中逝去的一張張天真爛漫的笑臉。

近十年後，慘案重演。憤怒一詞盡顯蒼白，心情無以描述。生命權都無法保障，更妄論其他！十年來，別說禁槍，連限槍都舉步維艱。政客和槍枝集團為了自己的利益，高舉憲法大旗，罔顧他人性命，美國的槍枝「文化」令人作嘔！這種擁槍的自由建立在犧牲無辜人民的性命，粉碎無數家庭和忍受失去親人的痛苦之上。擁槍者的立論是：這是人的錯，不是槍的錯。可是事實是：槍枝讓殺戮變得更容易！

美國第二憲法修正案保障美國公民的持槍權，是1791年12月15日通過的權利法案之一。它當時的目的是限制強勢專制政府，防止政府權力膨脹進而侵犯公民權力。以1787年的武器和制憲者們對武器技術的預見，私人擁有槍枝的確可以對抗政府的強權，符合美國立國精神，但是在一戰發明了坦克二戰改進了火砲、飛機後，私人擁槍自由已失去了當初的本意，早就該廢止了。

將近240年過去，當初立憲的本意早已落後於時代，民眾無需也不可能依靠槍枝推翻政府。在如今的社會，如果執著於立憲本意，是不是人人擁有核武才算符合憲法精神？與時俱進，是時候考慮修改憲法第二修正案了。

試問，為什麼買菸、酒的法定年齡是21歲，而買槍18歲即可？為什麼美其名曰「尊重生命」，禁止墮胎、剝奪女性對自己身體的自主權，卻對槍枝濫殺無辜視而不見？為什麼18歲的孩子可以擁有兩支大規模殺傷性武器和幾百發子彈？為什麼總在慘案發生後，在槍枝周圍的事情上打轉，卻從不觸及槍枝本身？雖然修憲和禁槍的可能性不大，但可以做一些限制嗎？比如提高擁槍年齡、限制擁槍種類、嚴格擁槍條件等等。每次此類慘案發生，只會無關痛癢「祈禱」和「慰問」，連控槍限槍的話題都避而不談，槍枝這件事盡顯某些政客們的自利、冷血和傲慢。

美國年輕詩人Amanda Gorman說的好 「殺害孩子的是惡魔，可是看著惡魔一次又一次地殺害孩子卻無所為，不僅只是荒謬，是慘無人道。」那些看著孩子被殺戮的政客不僅不作為，還振振有詞扔出一大堆的藉口，是槍手背後的始作俑者，比惡魔更惡魔！是不是要他們親身遭受此類慘劇，才會體驗到切膚之痛？

美國的槍擊案一起接著一起，報導、祈禱、忘卻，如此迴圈，美國之恥。

槍擊 美國公民 墮胎

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