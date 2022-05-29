清零 想起中共的絕事蠢事

「動態清零」是2022年冬春之際中國大陸乃至全球熱議、爭議之詞：一方面是習近平的抗疫旨令，以「紅頭檔」等各種方式下逹重申，一方面是各種質疑和批評之聲；焦點也十分清楚，正方：「動態清零」是抗疫總綱領總方針，只能堅持，不能動揺；反方：「動態清零」不可能做到，也無須這様做，且後果嚴重。

新冠疫情 及其變種蔓延兩年多以來，全球還沒有發現一個國家或地區防疫 能絕對做好的，只有某些國家地區，某一時段做的好與不好之分；大家共同關心抗疫、交流經驗就好了，何必為防疫爭高低，防疫與體制、政績掛鈎，有必要嗎？

你要追求絕對，人們就偏要聯想起以往你做過的那些絕事蠢事；明知做不到的事情，偏要去做，這種左傾冒險有人比之為「大躍進」時的「土鑪煉鋼」，二者有著驚人的相似：一個是砸鍋賣鐡，全民煉鋼，火光沖天；一個是防疫「這裡黎明靜悄悄」，看不見的戰綫，「風牛馬不相及」，怎麽可比呢？其實是內在關聯，為政者的思路是一様，昔日大煉鋼鐡，想得1070萬噸，超過英國；今天清零抗疫，「生命至上」，比下美國，其出發點不是完全相同嗎！還有比之「除四害」全民趕麻雀；生育政策「獨生」改「三胎」，不然招不到兵；等等，不一而足，然中共並未吸取教訓。

左傾者思維絕對，要的是絕對正確、絕對一致、絕對權威。殊不知，世上無絕對，尤是社會問題，更沒有絕對；所以，你要弄清楚封控清零這個問題，不要發牢騷、說怪話，更不要存幻想，而是要從相對、相反的一面去思考：

為甚麽各省市（除西藏、新疆）都先後閙得很厲害，要封城 、清零，唯獨省、部級府第，尤其是副國級、正國級別墅花園，聼不到這個聲音，沒有這個問題？答案很簡單，你住在社區、公寓，人口密集，必須如此；他們住的另有圈圈，當然免了。

為甚麽國外常常報導，有總統、首相、總理、大臣、部長感染、住院，甚至病亡，中國卻沒有這種報導，是不是他們抗疫力特強？答案也如前，除了另有圈圈，還有特權（特警、特醫、特供、特護），各項活動都有妥善安排，少有風險；習總自武漢疫情爆發至今兩年多未走出國門，只搞視訊交流，都為保命；而國外政客為競選、黨爭、外事，必須常有活動，出國訪問，風險大增。

伴隨絕對，就是教條，只按指示辦事，不問具體情由，一刀切，簡單了事。須知，疫情是因時間、地點、氣溫、毒種、疫苗有效性及結種普遍性等的不同而應對方法有所不同的；集權國家好採取封城清零應對，自由國家多採取與疫情共存應對，這就是理念思維不同的最大原因所致。

世上人群結構有如金字塔，頂尖權力最大，也最安全，難怪民間有困擾，官員、高官也有困擾。官紅上海書記李強傳可能入常，但防疫稍有閃失，就被習總責駡屁滾尿流。而對一般民眾就更不要說了，趕緊封口，槍打出頭鳥，輕則約談警告，重則拘留判刑。

由武漢始，到上海止，結局究竟如何？人們將拭目以待！