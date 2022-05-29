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阻止地球暖化 須得錙銖必較

魏國彥（聯合講座）

2015年聯合國通過「巴黎協定」，197個國家簽字同意要將地球增溫幅度限縮在2℃以內，為求安全，升溫最好不超過1.5℃，這個目標在去年的格拉斯哥第26次氣候峰會被再度重申，歐盟並將開徵碳調整關稅；這半年以來，碳盤查、碳定價、碳稅、碳抵換、碳權、碳交易…種種「碳」的話題與行動幾乎成了工商界日常。

科學界也沒閒著。升溫1.5℃大限的科學基礎堅實嗎？地球增溫還有多少空間？大氣累積二氧化碳量的容量目前是多少？還有多少胃納？科學人戰戰兢兢，想要刮別人鬍鬚的人總要先把自己的鬍渣整理乾淨！

地表氣溫年年起伏震盪，我們不能以單一年份作為判準。原先做為比較基準的「1850年至1900年地表均溫」算得夠準嗎？過去120年的長期升溫趨勢估算準確嗎？科學界知道，這些數字必須屹立不搖，以免又有個別的政治人物說「全球暖化是騙局」，或被「節能減碳」煩到不行的企業聯盟跳出來翻案。六年來，科學期刊相關的研究文章數以百千計，去年年底一篇由62位作者聯名的回顧型文章整理了相關議題，結論正式發表於劍橋大學出版的「全球永續」學刊，代表著氣候科學界的共同看法，台灣中央研究院全球變遷研究中心的許晃雄教授是共同作者，也是主編之一。

根據原來的估算，相對於工業革命之前全球暖化已達1.2℃；因著對於「歷史氣溫」（相對於儀器測量氣溫）資料的重新解讀與修正，科學家認為工業化初期的增溫比起以前的估算增加了0.1℃。這一來，使得地球距離1.5℃的增溫大限就更近了！原先估計在「2030年排碳達峰、2050年淨零排放」情境下，可將氣溫上升限縮在1.5℃之內的希望也更渺茫了，大氣中剩餘的二氧化碳的儲存空間也要重新估算；新的數字表明只剩下4400億公噸，而原來「聯合國政府間氣候變遷專家小組」設定的空間為4000到8000億噸之間，當場少了將近50%。

上面這個數字純粹來自二氧化碳預算的計算，並未把其他溫室氣體（例如甲烷）以及土壤、森林、海洋等自然碳匯的變化考慮進去；也因此，未來農林管理、土地利用與海洋保育成為關鍵，在錙銖必較下，全球環境保育變成重中之重。

（作者為逢甲大學創能學院講座教授）

聯合國 暖化 減碳

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