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被網路牽著走？ 奪回生活主導權

劉宗夏（台北市）

你希望未來的生活是什麼樣態？越來越方便、越來越安全肯定是必要的！但要和網路的關係更緊密，還是多一些真實的人際互動和與大自然親近的時間？

科學已證明真實的人際互動和親近大自然，有益身心健康，但是網路的確能讓人生活更方便、更安全，關鍵在於科技是為人所用，還是人被科技和網路牽著鼻子走？消費者可要好好想清楚！

「元宇宙」這個名詞大家都不陌生，近來不斷攻占各種媒體版面，訴說著未來網路世界有多麼新鮮和充滿娛樂性，不過到底有多少是真正實用，或者是民眾想要過的生活？又有多少比例的人，想活在虛擬的網路世界裡？

虛擬實境和擴增實境的確可以為人類生活帶來更多樂趣跟應用，可以用在遊戲、旅遊、教育訓練、安全、各種商業模式，科技為人所用，可以使未來生活更方便、安全和充滿實用性。

不過科技巨頭間對於科技應用，也有截然不同看法，特斯拉執行長馬斯克就曾嘲諷：「 不會有人想整天在臉上綁著一個該死的螢幕」，而他想發展的是：「利用大腦植入晶片透過電腦來改善人類的肢體能力」， 但這同樣有道德風險和實用性的問題。

科技的發展和網路的發達的確帶給人類很多方便，也是人類生活更有效率、更多元化的必要工具，但是人類快樂的根源終究不是基於網路，而是人與人之間真誠的互動還有享受大自然的美好，所以消費者要想清楚自己真正要的是什麼？

消費者應該是利用科技和網路去形塑一個對人類更健康、更安全、更方便的世界， 而不是讓人陷在虛擬的世界裡無法自拔。

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