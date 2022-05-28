我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

大取代陰謀論 美國內亂新威脅

葉國新／羅斯密

2022年5月以來，美國的集體槍殺案爆增。據美國集殺案年刊網站Gun Violence Archive (GVA) 統計，美國自2018以來，每年死於此類案件人數逐增。排除自殺外，每年上升約千名死者。2018：1萬4896，2019：1萬5448，2020：1萬9411，平均每星期約有十件集殺案發生。最近一次5月14日於紐約水牛城，10死3傷悲劇令人震驚，特別是兇嫌僅18歲小伙子孤狼出擊，他是標準的白人至上主義者；5月24日又有德州小學屠殺，已有21名師生喪生。

白人至上主義者（白主）出現非最近開始，白主目睹近數十年來美國人口面貌丕變。非白人人口，包括非裔、西裔、亞裔少數族裔快速增長，西裔增長數量最多，亞裔族群則增長最快。在2000年美國人口普查局，白人75.1%， 於2021年白人降為60 .1%。白主推動為保護白人為主的美國社會結構，已臨生死存亡關頭，這個危機意識和20世紀初期源於歐洲類似情況，當年歐洲白人國家面臨大量中東和北非移民，同樣憂心。納粹主義興起加上著名法國小説家Renaud Camus是「 大取代理論」的始創者。

這些白主宣掦左派分子、猶太精英，陰謀讓大量利用非白人移民進入美國，許多非法移民橫跨邊界，然後每十年一次大赦紅利，「從非法變合法」，他們去投票，選出他們的人而取代政府，而我們皆置於腦後而不知，前任川普總統就是這種最有權勢的人物。

互聯網使社交活動蓬勃發展，在多媒體上的名嘴、政客、保守派領袖推波助瀾，洗腦入世不深的人士，追隨者眾，加上美國槍擊武器氾濫，極端配合高端武器，便屢屢造成人間慘劇。

Fox News電視台的Tucker Carlson、共和黨笫三號人物Elsie Stefanik國會議員皆是個中之佼佼者；川普鼓勵的驕傲男孩(Proud Boys)，也是代表作，2021年國會大暴動，據說南加約有200華裔前往加入，這點令人驚訝不解。

身為少數族類的華裔應勇於發聲，鼓勵我們下一代多從事公共事務，不要固執於他們學醫、電腦、工程，更多加入法律、政治、社會科學領域，以作為影響一個更加包容的社會作出貢獻。我喜見目前南加州許多華裔笫二代子弟已奮起面對挑戰。

非法移民 華裔 白人至上

上一則

聯準會為美國的希望 殺出一條血路

延伸閱讀

美第一季豪華電動車逐步上升 Tesla依然是絕對王者

美第一季豪華電動車逐步上升 Tesla依然是絕對王者
通膨傷不起…制裁俄羅斯 逾半民眾不願犧牲美經濟

通膨傷不起…制裁俄羅斯 逾半民眾不願犧牲美經濟
IPEF未邀台 外交部看報才知 政次：美有透露符合默契

IPEF未邀台 外交部看報才知 政次：美有透露符合默契
中俄空軍聯手 美日戰機巡航反制 解放軍將在台海空域實戰演練

中俄空軍聯手 美日戰機巡航反制 解放軍將在台海空域實戰演練

熱門新聞

「一洲焦點」談德州槍案、拜登亞洲行及初選。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／校園槍案再現、拜登有失言嗎？初選看川普實力

2022-05-25 13:38

習近平以退為進 反習勢力陷險境

2022-05-22 02:00

東航墜機原因 引爆中美口水戰

2022-05-25 02:10
「一洲焦點」談東航失事因素、南加教會槍案、初選。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

2022-05-18 13:46

聯準會為美國的希望 殺出一條血路

2022-05-27 02:00

爾灣教會槍擊案 譴責仇恨與暴力

2022-05-21 02:00

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅