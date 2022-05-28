大取代陰謀論 美國內亂新威脅

2022年5月以來，美國的集體槍殺案爆增。據美國集殺案年刊網站Gun Violence Archive (GVA) 統計，美國自2018以來，每年死於此類案件人數逐增。排除自殺外，每年上升約千名死者。2018：1萬4896，2019：1萬5448，2020：1萬9411，平均每星期約有十件集殺案發生。最近一次5月14日於紐約水牛城，10死3傷悲劇令人震驚，特別是兇嫌僅18歲小伙子孤狼出擊，他是標準的白人至上 主義者；5月24日又有德州小學屠殺，已有21名師生喪生。

白人至上主義者（白主）出現非最近開始，白主目睹近數十年來美國人口面貌丕變。非白人人口，包括非裔、西裔、亞裔少數族裔快速增長，西裔增長數量最多，亞裔族群則增長最快。在2000年美國人口普查局，白人75.1%， 於2021年白人降為60 .1%。白主推動為保護白人為主的美國社會結構，已臨生死存亡關頭，這個危機意識和20世紀初期源於歐洲類似情況，當年歐洲白人國家面臨大量中東和北非移民，同樣憂心。納粹主義興起加上著名法國小説家Renaud Camus是「 大取代理論」的始創者。

這些白主宣掦左派分子、猶太精英，陰謀讓大量利用非白人移民進入美國，許多非法移民 橫跨邊界，然後每十年一次大赦紅利，「從非法變合法」，他們去投票，選出他們的人而取代政府，而我們皆置於腦後而不知，前任川普總統就是這種最有權勢的人物。

互聯網使社交活動蓬勃發展，在多媒體上的名嘴、政客、保守派領袖推波助瀾，洗腦入世不深的人士，追隨者眾，加上美國槍擊武器氾濫，極端配合高端武器，便屢屢造成人間慘劇。

Fox News電視台的Tucker Carlson、共和黨笫三號人物Elsie Stefanik國會議員皆是個中之佼佼者；川普鼓勵的驕傲男孩(Proud Boys)，也是代表作，2021年國會大暴動，據說南加約有200華裔 前往加入，這點令人驚訝不解。

身為少數族類的華裔應勇於發聲，鼓勵我們下一代多從事公共事務，不要固執於他們學醫、電腦、工程，更多加入法律、政治、社會科學領域，以作為影響一個更加包容的社會作出貢獻。我喜見目前南加州許多華裔笫二代子弟已奮起面對挑戰。