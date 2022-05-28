俄烏戰爭何時了 美應主導停戰談判

今年2月24日，普亭揮軍入侵烏克蘭 ，至今已兩個多月，雙方軍民傷亡超過數萬，烏克蘭難民超過數百萬，他們湧入波蘭及歐州各國，據報也有數千進入美國，如果戰爭不停止，情況還會更惡化。

美國號召北約及歐盟各國軍援烏克蘭。眾院議長波洛西（Nancy Peloci）5月1日密訪烏克蘭，和總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面為他打氣。後者得意之餘，竟妄想反攻俄國 本土。

反觀狂人普亭，仍一意孤行，包圍亞述海邊城市馬立波（Mariupol），他最後目的可能是占領整個烏克蘭東部。

事實上，俄烏戰爭也有不少假新聞及信息戰，有時讓人覺得眼花撩亂，不知那個是真或假，到底烏克蘭或俄國戰勝或戰敗。不過澤倫斯基向世界各國伸手求援，用盡悲情戰術及正義之聲，即使是美國，也不得不給予不停的援助，及售予武器，使澤倫斯基變成強勢的受害者。

然而歐洲各國也是受害者。因為他們都心不甘情不願，不再向俄國購買比較廉價的石油、天然氣等能源，經濟及民生都受到重擊。

同時，美國也施壓它的同盟，比如台灣加入反俄陣營。據說台灣的民營企業及銀行受俄國反制，損失不少。反觀印度和中國，因為是大國，就設法抵制美國壓力，仍繼續購買俄國較廉價的能源及糧食。

美國是援烏抗俄的主力，除了軍工產業賺錢外，民生經濟也間接受到不好的影響，尤其現在通膨非常嚴重，新冠疫情也因為Omicron的變種BA族的猖獗，造成逾100萬人死亡，幾千萬人感染。聯儲會到現在已升息三碼，如果升息太快，可能會造成另類經濟蕭條；通膨造成百貨漲價，包括汽油，一般民眾叫苦連天，拜登 的內政由於缺少注意力，已受到全民反彈。

這些種種，拜登總統似乎無力有效控制，又不敢施出鐵腕扭轉乾坤，11月的期中選擧，讓人看衰民主黨。

首先，拜登應該設法儘快結束戰爭，美國應主導停戰及和平談判，如果讓戰爭繼續進行下去，歐洲、美國及全世界都會受到嚴重影響，烏克蘭更會繼續受到破壞，人民家破人亡將更嚴重。

如果引發核子戰爭，情況將不堪設想，這並不是烏克蘭之福，美國不必受烏國總統澤倫斯基的軟威脅，應該考慮到烏國人民的傷亡及損失，即使某種程度的勝戰，也無濟於大局。

俄國的損失也相當慘重，數個將官死亡，海軍旗艦莫斯克號也被擊沉，所以相信俄國也願意坐下來談，而且俄國的侵略行為，已受到全世界制裁，歐洲的法德兩國也希望戰爭趕快停止，所以美國應適可而止，如此，拜登才能把注意力轉回美國國內，設法先解決通膨及新冠疫情。

當戰爭停止時，全世界都會鬆一口氣，對俄制裁也會自動減停，全球將重新貨暢其流，通膨會得到改善，升息也會溫和些。

今年11月，當人民生活得到改善時，拜登的聲望就會回升，民主黨也會水漲船高，在期中選舉有所斬獲。