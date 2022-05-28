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國殤祭情

陳安利／亞特蘭大

悼念陣亡將士群，

忠誠無私犧牲命，

戰爭殘酷烽火境，

為國捐軀留英名，

緬懷先烈歲月景，

敬意追思捍衛行，

魂魄精神青史銘，

念亡冥靈祈和平。

亞特蘭大

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