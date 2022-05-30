澳門賭場陷困境 美賭城已回春

澳門 賭場經歷近三年新冠肺炎病毒擾虐，大陸客來人近乎絕跡，港客卻步，豪客固然沒有，普通客人買少見少，澳門經濟稅收大受影響，府庫緊拙，相應本來不錯的澳門居民福利日漸削減。

澳門賭場的東主及經營者，陷入叫天不應、求助無門的絕境中，尤其近幾年新建或擴建的賭場，幾十甚至過百億的投資回報無門，泥足深陷。美資的金沙、永利、威尼斯人和美高梅，因中美關係緊張，有期滿不給續牌的風險。

回顧澳門近百年賭業歷史，從沒有出现過像現時這般慘況。30年代抗日戰爭和後來二次世界大戰，澳門是中立之地，亂世中得以偷安，賭場持續繁榮，也讓澳門人生活得較容易和安定。

1949年後澳門特殊地位，周旋各方政治勢力之間，吸取經濟收益，澳門超然地位，連英美和台灣也不敢去搞局。中國開放改革，人民生活富裕，官紳豪客紛紛前來澳門旅遊消費，賭場客似雲來，帶動百業興旺，踏入賭業鼎盛黃金年代。看來現今國內不再「悶聲發大財」，私人企業坐大機會巳成過去，再沒有大水喉泵水入澳門，再轉往世界各地。

回頭再看看新加坡 ，90年代開始，不讓馬來雲頂獨霸一方，開放賭場博彩業，建成三座巨型摩天大廈大賭場，天台連成一個巨型露天泳池花園，新頴又奇特，吸引世人目光，遊客不絕。疫症期間，新加坡採取與病毒共存政策，經濟早箸先鞭，贏得時間和空間。當澳門還在靜悄悄避疫時，新加坡賭場一刻也沒閒著。

筆者身在美國，疫症時拉斯維加斯賭場照常營業，客人是少了些，海外遊客和展覧會受到一些影響，賭場自我調整，減少人手，關閉一些不重要餐飲部門，停開來往各城市與賭埸穿梭大巴士，以符合限聚令。眾人接種疫苗，感染病毒產生抗體，疫情稍為減緩，賭場恢復得快，又千方百計推廣業務，加強消毒防疫，消毒洗手液遍佈全場，提供口罩，老虎機和賭台間有足夠安全距離，讓賭客放心玩樂。賭場還出重金搞抽獎，每周有輛名牌汽車作獎品，重新邀請歌星駐場演唱，又給賭客發泥碼或賭本招客。

賭場落本推出許多新款老虎機，以又闊又大彩色螢幕吸睛，題材有歷史人物、經典電影 情節、動物世界、卡通人物和數碼變換的迷惑等等，亞洲元素也不少，如熊貓、大佛、嫦娥、成吉思汗，好萊塢式電影「瘋狂的亞洲富豪」也進入老虎機的螢幕。

賭場內外看盡人生百態，賭場璀燦的燈火折射世間風情。美國視賭是一種GAME，遊戲而已，小賭怡情，只要力所能及，適可而止，玩玩又何妨？