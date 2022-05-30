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阿牛出監了 陽光總在風雨後

南生／洛杉磯

綽號「阿牛」的香港民主派人士曾健城，於今年5月6日出獄，他因遊行違反國安法被捕，經過近一年監獄生涯，如今恢復自由之身，重過正常生活。

筆者剛好在網上看到阿牛出獄過程，歡迎阿牛出獄的有50多人，包括有傳媒記者（一家來自日本報社）和親友。當中有香港天主教前樞機主教陳日君，他已經90多歲仍然親身前來；人群中還有曾經入獄知名人士劉夢熊。劉囚獄時，名嘴陶傑親自前往探監，劉深受感動，出獄後這對本來有過牙齒印的知名人物，成為互相敬重的知心友。

看來阿牛精神不錯，身體健康，成功在獄中減重50磅，還戒了菸，由囚牢中出來，他手持兩張自製標語：一張是寫有「陽光總在風雨後」，和一幅畫上仍在獄中的支聯會副主席、大律師鄒幸彤的頭像，寫上「撐住」兩個大字。他表示被囚獄中還有大律師、教授、社工、醫生、護士及大批青年學生，他們重刑在身，需要大家繼續支持及援助。

阿牛只是個普通香港市民，原任職的士司機，沒有讀太多書，只憑熱血心腸，參加香港保衛釣魚台民主運動，積極參與遊行示威活動，深受市民愛戴，並成功當選香港立法委員，時任港督彭定康特別送給他一套西裝，方便他有體面地出席立法會會議。

香港民主運動中，知名和無名人士大批被捕。他們受審訊固然受關注，被判入獄，經歷牢中磨練，我們也關注他們被釋放情景。阿牛說得好：「陽光總在風雨後！」撐住。

香港 遊行 釣魚台

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