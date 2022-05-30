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NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

猴豆來襲

黃晶萍／聖伯納汀諾

新冠未了生猴豆，

罕見病毒又來襲，

病毒已向人宣戰，

人互殘殺不知愁。

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槍案重演 不作為的政客如惡魔

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拜登亞洲補破網成功了嗎？

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