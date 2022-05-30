加州6月7日初選 選人不選黨

6月7日為加州 初選的日子，除了官方送來選票樣本外，選民的郵箱以及電子郵件箱也充滿了各候選人的信件和廣告，希望得到選民支持。

5月正好是「亞太裔傳統月」，世界周刊詳盡報導華人在美國令人振奮的成就。華裔眾議員孟昭文不遺餘力保護華裔權益外，也建議選民能夠客觀地「選人不選黨」，投票給能夠幫助自己社區的候選人，不需考慮候選人所屬的政黨是否與自己相同。舉例說，如果選民為民主黨 員，可以考慮投票給共和黨 候選人，反之亦然，只要候選人能夠擔當重任的話。

筆者認為：美國目前在政界不只是兩黨惡鬥，選民也多兩極化，「逢反對黨必反」，不論對方是多麼有理，在2020總統大選，乏善可陳的共和黨總統川普，在普選票上和民主黨的拜登接近，只少了幾百萬票，可見不少共和黨選民只是選黨而不是選人；再者，2021年1月6日，共和黨暴徒居然想以政變推翻選舉結果，如果政變成功，讓不理疫情的川普奪回政權，美國是否會有更多無辜民眾因新冠喪生？經濟是否會更加嚴峻？

為全球第五大經濟體的加州，民主黨的紐森州長對抗疫做得很成功，但他在其他方面則不行，尤其是維持治安；由於加州為民主黨陣營，在去年罷免他的聲浪中他逃過一劫。但如果目前加州盜賊橫行，打砸搶劫及入室搶劫繼續發生，而他卻仍視而不見，民主黨的選民是否可以跨出黨派，在下屆選舉中「選人而不選黨」，選出一位不論為何黨籍或是無黨無派，但能維護大眾安全，把罪犯繩之於法的州長？

在6月7日初選，選民可以把各候選人資歷及其政見，置於選民自己的黨派之上，依照華裔眾議員孟昭文的建議「選賢與能」，選出一位不論其屬於何黨派，而真正能夠做事、能為社區造福的領導人。