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NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

小滿

楊遙／聖彼渚

春末夏初好，晴和溫潤時。

珠圓麥沈穗，雪白繭繅絲。

半放花容俏，微醺酒韻奇。

人生莫膨脹，小滿最相宜。

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