拜登武力衛台說 慎防激化台海

美國總統拜登 在訪日的記者會回答媒體時表示，如果北京犯台，他願意動用武力捍衛台灣，此一說法與美國目前基於《台灣關係法 》的政策不符，令外界感到高度的關切，也將影響美中關係及台海局勢。

這不是拜登第一次如此說，去年10月參加美國有線電視新聞網舉行的市民大會時即有同樣表示，但事後白宮 發布聲明澄清美國政策並沒有變化。現在拜登又如此說，不知道是他並未清楚掌握美國的政策，抑或是心中真正的想法？但是與前次相同，路透引述匿名白宮官員表示，美國對台政策並未改變，而且強調拜登說的是美國的一中政策並未改變，對維護台海和平穩定有承諾，以及美國基於《台灣關係法》提供台灣自我防衛的軍事手段。

最近美國國務院在其網頁更新台美關係論述時，也強調美國對台是基於長期的一個中國政策，此一政策的指引是《台灣關係法》、美中三項公報及「六大保證」。因此，基於拜登在記者會所言及白宮官員所強調的美國一個中國政策並未改變，自然必須受到《台灣關係法》的約束，根據該法美國關切台灣的安全，但是將以提供台灣足夠的防禦性武器以提升防衛能力為作法，並未規範美國必須出兵防衛台灣。

美國總統並非負責實際業務的官員，發言並不一定非常精準，可能還帶有政治性的色彩，以迎合環境的氛圍。拜登這兩次的發言，都是在回應媒體提問時所回答，並非政府官員為其準備的政策發言稿，未必代表美國政策的改變。拜登此次來到亞洲，目的當然是強化與盟邦的關係，以共同遏制中國在此一地區上升的影響力，當面對媒體提問在面對中共武力犯台時，自然不能模糊以對，或是搬出《台灣關係法》來解釋，只有簡單明快的說出美國會以武力阻止，以彰顯美國的領導力，對於夥伴安全維護的決心，鞏固此地區盟友對美國的信心。

拜登另一個用意正如其在記者會所言，美國雖然有一個中國政策，但是中國透過武力以奪取台灣的想法並不合適，會擾亂整個地區，並成為類似在烏克蘭發生的另一場行動。顯然拜登的用意也在於防止另一場軍事衝突在亞洲地區發生，故而強調美國對於台海安全維護的決心，必要時將使用武力介入，並鼓勵其他國家與美國一起行動，以嚇阻大陸可能的對台動武。

然而，根據《台灣關係法》及將來衝突的實際狀況，美國會否軍事介入及如何介入並不確定。一味強調美國防衛台灣的決心及可能的介入，卻也會惡化美中的互信及兩岸的關係。北京已一再強調反對外力介入台海事務及台灣的「倚美謀獨」，美國的言行反而可能激化大陸對台軍事施壓及動武的意圖，正如同北約東擴反而導致俄國入侵烏克蘭，這也是美國及台灣需審慎注意之處。