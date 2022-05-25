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評香港特首的得票率

已矣齋（舊金山）

第6屆香港行政長官選舉近日由前政務司司長李家超當選，此次選舉他獲得1416張票，8票不支持，得票率為99.16%，超越歷屆特首當選人。

世所皆知，李曾負責對香港民主運動的鎮壓，他是北京支持的唯一候選人，最終被擁護北京人士所組成的選委會推選為香港特首。 歐盟外交和安全政策高級代表博雷利聲明：歐盟對這種違反民主原則和政治多元化的行為感到遺憾，並視這次選舉過程為瓦解「一國兩制」的又一步。

事實很明顯，中共在香港所導演的這一場政治鬧劇只是想向世人展現他們也有「民主選舉」，但這種荒謬絕倫的行徑難道不怕被世人譏諷為「畫虎不成反類犬」？

不過話說回來了，香港好歹還有過場龍套的選舉作作樣子去忽悠全球，但在偌大的中國，其領導人的產生竟連「演戲」、「過場」、「龍套」全都省了。香港國安法在「全國人大」的通過也是令世人嚇得「直打哆嗦」的超高得票率99.76%，總計有2878票贊成，1票反對，6票棄權。不知道這反對的1票，甚至那棄權的6票，其主人最終是否有「被消失」。

「全國人大」代表的產生是無論人民怎麼去選，他們最終所選出的「人大代表」必然就是中共所指定及滿意的「口袋人選」。中共有這樣的一黨御用「人大圖章」牢牢去穩拿香港國安法99.76%的得票率，它自然而然必會有如法泡製的這種「香港選委會」以及過場龍套的所謂香港「民主選制」。

如今香港的選委會就是中共「全國人大」、「中委會」、「政治局常委」的翻版，香港人民與廣大中國人民的菁英分子一模一樣完全被中共所設定的一黨篩選機制排除在外。港人因此只有棄投或是去投中共所指定的那一個對共產黨徹頭徹尾完全忠誠的候選人。

這個荒謬絕倫的機制既然就是如此，在這次的香港特首選舉只有一位候選人，李家超當選的得票率為99.16%，香港國安法在「全國人大」通過的得票率是99.76%，也就毫不奇怪了。

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