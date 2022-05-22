未來歐洲新冷戰的前奏曲

俄烏戰爭開打快滿三個月，這三個月來俄烏兩軍戰場上拚得你死我活，外交戰場也是瞬息萬變。近期最受關注的是芬蘭與瑞典 兩國申請加入北約 ，為什麼這兩個北歐國家選擇加入北約？俄國 如何反應？這對歐洲大陸安全體系會產生什麼影響？台灣可以獲得什麼借鑑？

從地緣政治上看，芬蘭與俄國1300公里的邊界長度，超過所有北約會員國與俄國邊界長度總和，這一次俄烏戰爭雖發生在烏克蘭境內，但軍事行動頻頻出現在波羅的海海域周遭，讓芬、瑞兩國感受到巨大壓力，可說兩國申請加入北約主因就是俄烏戰爭，今年2月24日俄烏開戰後，芬、瑞支持加入北約的民意猛翻，最高來到76％與60％。

芬、瑞申請加入北約的特色是兩國政策高度一致，繼5月15日芬蘭總統與總理聯袂公開表示將申請加入北約後，僅隔一天瑞典總理也向該國國會發表演說，表示瑞典也需要加入北約以獲得安全保障。芬蘭雖與前蘇聯在二戰期間打了兩次戰爭，不過芬蘭中立政策也持續至今；瑞典中立政策更是超過200年，中立政策安然挺過第一次與第二次世界大戰，但兩國中立政策竟熬不過這次俄烏戰爭，原因為何？

2014年俄國併吞克里米亞半島與烏東地區給了芬、瑞兩國很大衝擊，芬蘭原先即是徵兵制國家，今年2月更宣布購買總價94億美元64架F35戰鬥機，芬蘭一年的國防預算大約40億美元，由此可知這項決定有多關鍵。瑞典國防採精兵策略，冷戰結束後國防軍費大幅削減至GDP的1％左右，但2017年起宣布恢復徵兵制，近期更宣布要將國防經費提高到GDP的2％，可想見俄烏長年以來的衝突對這兩國有多大衝擊。

俄國目前對芬、瑞兩國申請加入北約的反應，主要以譴責兩國行為、於飛地加里寧格勒宣布舉行軍演、威嚇於波羅的海進行核部署等，不過俄國還是很難抵擋這兩國加入北約。芬、瑞加入北約可說是俄國外交策略失算，俄國未能把俄烏整場戰爭侷限在烏克蘭境內，因為俄烏戰爭帶來的戰爭風險不只外溢到波海三國與波蘭等國，同時也外溢到芬、瑞兩中立國，讓兩國反俄力量很快找到加入北約的動力。

芬、瑞兩國申請加入北約還需要一段時間才會完成相關手續，今年6月北約馬德里高峰會應可明朗，歐洲另兩個中立國瑞士與奧地利也有程度不一的制裁俄國政策，這些現象說明歐洲安全體系正在快速轉變，傳統上區隔東西歐對立的中間地帶，也就是所謂的緩衝區國家，他們的策略正在轉變。

歐洲從北到南的緩衝區地帶，也就是芬蘭、瑞典、波海三國、白俄羅斯、烏克蘭、摩爾多瓦等國都調整了他們原先的位置，改朝向更激烈抵抗或更親善俄國的策略選擇。沒了緩衝區，軍事部署又將回到上個世紀的冷戰對峙，這些變化有可能是未來歐洲新冷戰的前奏曲。

回到台海，俄烏戰爭提供給侵略者一個很好的啟示，那就是侵略者發動戰爭未必能獲得預期的勝利果實，而且還有可能讓周遭國家下定決心抵禦侵略者，這就會讓侵略者更得不償失。但台灣也應該牢記俄烏戰爭帶來的人員死傷與經濟的破敗，我們無論如何都要避免讓台灣陷入一場無止盡的戰爭苦難之中。