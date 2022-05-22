母親墮胎選擇與生命孰重？

這個世界（包括美國）真是多事之秋：疫情、俄烏戰、供應鏈失聯、通貨膨脹、嬰兒配方奶粉短缺等等接二連三，使人不但如行山陰道上，而且防不勝防。最近更漏出了最高法院將要定讞的墮胎 案中，要推翻行將半世紀的「羅訴韋德」決議的多數意見，引起軒然大波，全國數以百計的大小城鎮，贊成及反對墮胎權的人群紛紛陳情示威。到底這些民意對凡事根據憲法的大法官 們有何影響，一時頗難預測。

據目前民調，贊成墮胎合法的人數大約占60%（反對者為37%），部分原因可能是過去50年中成長的人們受了前此最高法院頒下的判決先入為主的影響。現在占多數的保守派大法官們在概念上就要指出當年這個決定的錯誤，是否會左右民意，也在未知之數。

當年7-2支持「羅訴韋德」判決的多數中，包括了5位共和黨總統提名 的大法官（其中有兩名還是民主黨籍，那個年頭總統還會越黨派提名）。那也就是說，假如那7名多數中的三位共和黨籍大法官照今天這個德行一致投反對票的話，歷史上就不會有這個爭端。

筆者在此並非要在雙方的論點間作評，不過謹以敬天愛人的心懷指出，生命是從受孕懷胎開始，這是客觀科學事實---這一點還是咱們中華文化高明，乾脆在嬰兒出生時加一歲，以表示這條生命早差不多一年就開始了---所不同的是現在有人認為在母胎中的生命並非獨立個體，而是母體的一部分；因此母親要對他幹啥就可以幹啥，無人（包括政府法院）可以過問。

這種說法似乎有些強詞奪理，而易給人一個任性或放縱的感覺，並且似乎和一個美國社會極力保障兒童身心安全健康的普遍措施背道而馳。例如在很多學區，如果老師發現從家中到校的學童身體或臉上有不可解釋的傷痕，須要向校長報告，有必要時更要通知警方調查該生在家中是否有被虐待之嫌。還有有些對兒女照顧忽略到有傷害程度的(例如暑天把幼兒留在緊閉的車中)，會遭繩之以法。既是同一條命，為何在母腹中就遭此不同待遇呢？

美國今天兩極對立，大部分可能要歸罪於教會影響式微，而且保守和開明教派間，沒有夠份量的發言人（如已故的佈道家葛培理）提出一套兼合情理的論點和可行辦法。例如暴力和亂倫懷胎、還有醫學上可以證明對母親或胎兒出生後有害的情形，應該可以合法動手術。

除了疏導懷孕母親為自己保住胎兒外，還可以建議及協助（甚至獎勵）嬰兒出生後交付領養。因為當今美國有不少夫妻在育兒上有「求之不得」的痛苦而要出國領養。同時它也和世上許多「先進」國家一樣，社會變遷，包括遲婚，導致嬰孩出生率已經下降到不可持續的地步，對社會建設及經濟發展都成為莫大危機；假如把還沒有出生的嬰孩斃於胎中，無異是等於民族自戕，將來無論是個人或社會，必定會噬臍莫及。