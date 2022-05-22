武漢封城正確 現在封城錯誤

自從疫情 以來，全世界有5億人感染，620萬人因疫死亡，占感染人數的1.2%。美國有8000萬感染，有100萬死亡，也占感染人數的1.2%，與世界人均死亡率相等。大部分受感染人無需治療以自身抵抗力戰勝了疫情感染。

因疫死亡者絕大部分是未打疫苗 。有基礎病、面臨死亡的老人，包括癌症晚期無可救藥的、人事不醒多年的植物人、長期插管搶救的、無法脫離多人照顧的腦癡呆者及嚴重危害社會治安的精神病患者等。他們大部分為國家操勞一生，雖有著較大的貢獻，但也是最大的醫療費用消費群體。由於他們拒打疫苗而死，政府與家人都無責任。客觀上減少了國家及個人的巨大財政負擔及精神損耗，家屬可以解脫，可以更大的精力投入工作，提高活著的人的生活水準，讓活著的人更好的活著。

美國因疫死了100萬幾乎都是老年的人口，為什麽沒有人反對不封城 的政策？就證明了美國的不封城政策是得人心的，是科學的，是從人民的實際需要出發的。

當年武漢封城，是因為沒有疫苗及有效藥品，是正確的，它防止了疫情擴大。現在既有疫苗又有藥品，還搞封城，勢必造成社會動亂，病毒將長期存在地球，不可能「清零」。最近，復旦大學的報告說：如果放任病毒，中國將死160萬人，其中四分之三為未打疫苗者，也就是120萬人，如果強制給他們打了疫苗，也就只死40萬。打了疫苗還死40萬，根據何在？不封城不等於「放任」病毒傳染，如法律要求：在人多的公共場所必須戴口罩，感染者必須自家隔離，都可有效防止傳染。

為了延長少數「拒打疫苗、面臨死亡的老年人」生命，而清零封城，影響其他病重患者的治療和生命。讓廣大人民的生活處於極端困難，企業停產，交通斷絕，經濟遭受重大損失，實在不值！