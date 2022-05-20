俄烏戰爭未料攻守勢異 芬蘭瑞典無懼邁步北約

日前網傳中國女童以漢末曹操席捲荊州威脅江東孫權，發動赤壁之戰，片面說明俄羅斯 進軍烏克蘭的「自衛」性質，錯誤類比俄烏戰爭局勢，卻贏得一眾讀者吹捧，令人啼笑皆非。誠然，北大西洋公約組織（北約 ）東擴是導致俄烏戰爭原因之一，但俄羅斯「積極影響」周邊國家亦如是，兩者同時存在，而非互相排斥。俄羅斯借進軍烏克蘭，警告周邊國家不要加入北約，作戰卻未有顯著優勢，芬蘭和瑞典 從懼俄轉變成蔑俄，申請加入北約，歐洲局勢將持續動盪。

俄軍陷烏寸步泥濘

俄軍在烏克蘭的作戰曠日持久，進退維艱。俄羅斯進軍烏克蘭已約3個月，開首氣勢如虹，於烏克蘭之北、東、南兵分三路，揚言兵貴神速控制基輔，而今漸見疲態：自北路南下遭烏軍的伏擊戰術拖延包圍基輔的部署，若干城鎮數度易手；舉兵西進陷入哈爾科夫的泥濘；由南邊北上雖然於馬里烏波爾慘勝，但仍於別爾江斯克和赫爾松膠着。隨着俄軍推進烏克蘭腹地，增援能力備受考驗，頓巴斯地區亦陷入停滯，而烏軍的反擊愈演激烈，其中反攻第二大城市哈爾科夫，推進至距離俄羅斯邊境數公里的範圍。雖然北約沒有直接參與烏克蘭對抗俄羅斯的軍事行動，但組織內國家向其提供鉅額軍費和軍備，由北約負責運輸。北約陳兵成員國與烏克蘭接壤的邊境待命，以及武裝烏克蘭，使之與俄羅斯作戰由劣勢漸至平分秋色，偶爾甚或稍佔上風，雙方陷入拉鋸戰。烏克蘭頑強拖延俄軍速戰速決的戰略，使之深陷泥濘，戰爭或持續數年。

芬蘭瑞典蔑俄易幟

芬蘭和瑞典作為北歐的中立國家，長年採取「平衡外交」和「軍事不結盟」的立場，避免刺激北約和俄羅斯。芬蘭西部毗鄰瑞典，東部與俄羅斯的接壤邊界長達1324公里，是名副其實的「臥榻之側」。芬蘭於12世紀一直被瑞典統治，直至1808年被俄羅斯帝國吞併，被分裂為芬蘭大公國，於1917年因民族主義奮起獨立，於第二次世界大戰（二戰）力抗蘇聯入侵，其後簽定和平條款確立「中立」地位，以及不得加入西方陣營的組織；瑞典東部毗鄰芬蘭，西部接壤挪威。瑞典本為北歐強國，於1808年被俄羅斯帝國擊敗，歷史因素加上國勢衰落的政治因素，故自行選擇中立的立場，但於1990年代加入歐洲聯盟後和北約的「和平夥伴關係」（Partnership for Peace）計劃，鞏固與西方的結盟。兩國大體堅守中立且不結盟的路線，在一定程度源於歷史和政治上受制於俄羅斯的陰霾。

俄烏戰爭正酣，芬蘭和瑞典的確存有懼俄之心，各界傾向加入北約。現實主義國際關係理論（Theory of Realism of International Relations）指出國際體系存在高度穩定的無政府性（Anarchy），即戰爭與衝突頻繁。俄羅斯回應北約東擴，進軍烏克蘭旨在敲山震虎，警告周邊國家加入北約的嚴重性，此舉反而加深芬蘭和瑞典對俄羅斯的恐懼。兩國政界和民間均傾向支持北約，根據《衛報》（The Guardian）引用民意調查結果顯示，有68%芬蘭公民支持加入北約，是俄烏戰爭爆發前的2倍多，僅有12%反對；而根據《政客》（Politico）引述資料稱，有48%瑞典公民支持加入北約，有25%反對。芬蘭和瑞典期望申請加入北約，正是對俄羅斯強烈不信任的表現。

但實際上，俄軍陷入烏克蘭的泥濘，芬蘭和瑞典的蔑俄之心才是加入北約的主因。芬蘭和瑞典同於2022年5月18日宣佈申請加入北約，相距不足數小時，當中必有端倪。早在2022年3月上旬，芬蘭總統紹利．尼尼斯托出訪美國，首度表示認真考慮北約，而且於俄烏戰爭前向美國採購64架價值94億美元的F35戰機；同一時期，瑞典總理埃娃．瑪格達萊娜．安德松宣稱在推動2022年9月議會大選前，就加入北約進行全國辯論，並且積極對外出售鷹獅戰鬥機和哥特蘭級絕氣推進柴油潛艇。兩國宣稱是「中立國」，但早有意圖加入北約，親近北約，同時保持中立，避免開罪俄羅斯。然而，俄軍在烏克蘭進退維艱，攻取頓巴斯表現相當吃力，費盡47天才「解放」馬里烏波爾，而且烏克蘭一度反攻哈爾科夫，推進至靠近俄羅斯邊境。芬蘭和瑞典一直觀望國際局勢，推測俄軍若要深入烏克蘭腹地，包圍首都基輔，勢必陷入難以脫身的困境，而且無力在北歐或高加索地區開闢第二戰場。「大國有征伐之兵，小國有備禦之固」，芬蘭和瑞典目睹俄羅斯的疲態，調整自身的防衛政策，毅然加入北約。即使俄羅斯曾表示於與芬蘭接壤的邊境部署核武器，也無法恫嚇兩國，芬蘭歐洲聯盟外交事務委員會部長圖普賴寧更表示「絕對沒有恐慌」，並已準備應對的舉措，以裝備精良成為北約的資源，歷史上也曾於二戰的冬季戰爭給予蘇聯迎頭痛擊。芬蘭和瑞典申請加入北約，並非期望獲得「絕對安全」，反而因為輕蔑俄羅斯，無懼其制肘。

北約喜見戰略合圍

北約「歡迎」芬蘭和瑞典的加入申請，對俄羅斯形成戰略合圍。北約稱俄羅斯是「幾十年來歐洲和大西洋面臨的最嚴峻的威脅」，並於東部加強部署軍隊，成員國亦增加國防開支計劃。隨着芬蘭和瑞典將成為北約的一員，北約可根據《北大西洋公約》第五條的「集體自衛權利」，有責任保衛成員國免受戰火的波及，其亦於俄烏戰爭陳兵烏克蘭的鄰國斯洛伐克，意味北約理論上可以於芬蘭境內部署軍隊，而兩國的軍事力量較波羅的海國家強大，成為北約的一部份後，可於與俄羅斯接壤長達1324公里的邊境對峙。此後，北歐五國的芬蘭、瑞典、挪威、丹麥和冰島將悉數加入北約，聯同波羅的海三國的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，加強軍事合作，填補北約在北歐的戰略缺口。北約能擴展至更敏感的波羅的海，使之儼如「北約內海」，進逼俄羅斯和挑戰其海權，勢必對謀求絕對安全的俄羅斯帶來更大的安全困境。俄羅斯將重新加強海軍的部署，包括擴建波羅的海艦隊和北方艦隊，帶來更沉重的經濟和軍事負擔。北約於俄羅斯西部逐漸伸展至北聚攏，聯同往南靠攏的土耳其，欲對俄羅斯形成合圍之勢。

俄羅斯借進軍烏克蘭敲山震虎，卻陷入泥濘，芬蘭和瑞典由懼俄的「中立國」，搖身一變成為蔑俄的北約准成員國。俄羅斯始料未及，俄烏戰爭無疑浪費軍力，因為無法達到震懾東歐加入北約的效果，反而自曝其短，適得其反。「故大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。故或下以取，或下而取。大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事人。夫兩者各得所欲，大者宜為下」，中國有大國之「謙下」，俄羅斯卻反道而行，且無法取得絕對優勢，歐洲拼圖將重新拼湊。（作者城市智庫成員、立法會議員助理、香港中文大學政治與行政學系社會科學碩士）