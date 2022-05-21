美國陷烏克蘭泥沼 歷史認知不足

筆者認為，美國政治精英所以陷入眼下的難局，最根本的原因是，文化傳承不是道義原則、因果報應；們信奉的聖經只講善惡有報，沒有中國幾千年人倫哲理的剖析，顯得太單薄。因此，美國人100年來，為了整治不聽話的異己分子，往往在利益相關國家內以金錢收買、培植反對黨，然後推翻當地政府，樹立自己的代理人，當格達費、胡森這種代理人，在當地坐大、不聽指揮了，就如法炮製，再收買新勢力幹掉老的代理人，如此周而復始。

以中國人樸素哲學理念，以金錢很容易收買的人，肯定是見利忘義、六親不認的惡棍，終將梟聲獍行，反噬其主。中國歷史上的呂布，就是為了金錢和美女，翻臉無情而連殺自己的二位恩公。因此筆者覺得，首先從為人立世角度出發，美國和西方世界的「唯目的論」做法是短視行為，必然經不起歷史考驗。

美國目前需要肢解中國和俄羅斯，為了達此目的，美國寧可默許、甚至暗中鼓勵烏克蘭 的新納粹 組織亞速營。烏克蘭的新納粹組織，追捧希特勒的忠實信徒烏克蘭人班德拉，美國現在為對抗俄國居然捏著鼻子支持他們，違反了全世界75年來的政治共識──消滅法西斯納粹。這就是現實版不堅守人類社會的道義原則。

那麼美國憑什麼還能聚攏世界的人心呢？筆者覺得已是萬難了。如今，在紐約的水牛城，新納粹後生佩頓公然在大庭廣眾之下持槍行兇，筆者認為，美國政府壓住新聞媒體，不許以納粹的名分定義他，因為遠在烏克蘭的新納粹分子，還要在被美國政府暗中扶持利用。以這種態度，一定會引發美國社會價值觀的紊亂，社會也失去了公平正義的準繩，以後的日子老百姓將無所適從。

以史為鑑知興替，當年美國政府支持了阿富汗 塔利班和賓拉登十年，驅逐了前蘇聯入侵者；然後又花幾數兆美元，和20年時間追殺同一幫人，反而自己被驅逐，最終得到了什麼？

同理，即使現在美國政府全力支持澤倫斯基和烏克蘭新納粹組織，就算戰爭打贏了，將來也會因國家間利益，糾葛否定烏克蘭政府，通緝追殺新納粹亞速營，難道再來個20年剿匪嗎？既然如此，何必當初？

因此，筆者建議美國政治菁英們，研讀史書，揣摩人性，不要再揮霍浪費美國廣大納稅人的血汗錢了。