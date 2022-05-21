第153屆鐵路華工「金釘節」紀實
今年猶他州金釘國家歷史公園，為慶祝太平洋鐵路實現橫貫美國東西州際鐵路合軌竣工153周年，首次舉辦兩天慶祝活動，分別是5月7日的家庭日、5月10日的官方慶祝日。 我和O.C. Lee參加了兩天慶祝活動。
7日那天，我們在鐵路華工後裔協會會長，也是猶他州眾議員關玉鐮（Karen Kwan）、身兼數職的鐵路華工協會主席Margaret Yee(余黃鏗娟)、前美華協會猶他州分會會長陳小漣以及猶他州華人聯合會等其他成員，早上參加金釘國家歷史公園（Promontory Summit）合軌紀念活動後，一起驅車到中華拱門（Chinese Arch），悼念在疫情期間逝世前紐約美國著名華人攝影師李揚國(Corky Lee)、鹽湖城首位華人法官關維斌(Michael Kwan)，他們是組織華人參加金釘國家歷史公園紀念活動的主要人物。我們除了對他們的逝世深感婉惜，更下決心繼續支持這項紀念活動。
Chinese Arch這個名是Karen Kwan和她哥哥Michael Kwan，以及美華協會猶他州分會堅持不懈，在2006年爭取回來，以前是叫帶有辱華性質的中國佬拱門(Chinaman’s Arch)。
5月10日，鐵路華工後裔協會（CRWDA)安排八位華人，打扮成當年華工的模樣，身穿粗布藍色唐裝，頭帶竹帽和長辮子，參加模擬鋪設最後一條鐵軌的活動。舞獅和燃燒炮竹這些具有中國傳統喜慶色彩環節，贏得了各族裔觀眾的熱烈掌聲。
我在10日當天，作為鐵路華工後裔協會五個代表之一，向為建築鐵路作出貢獻的印地安人、愛爾蘭人、摩門教的勞工等、華人和非裔美國人獻花。其中一位華工後裔，年齡已經94歲。雖然受到兩年來新冠疫情的影響，今年仍有六、七十位華人前來參加慶典。其中有15位來自北加州，他們是第一次來參加慶典，還有華工後裔、猶他州華人聯合會成員，以及來自南加的楊華沙(Lisa Yang）、O. C. Lee和我。
153年前的5月10日，當時市長蘭斯•史丹佛（Leland Stanford）為道軌釘入最後一顆道釘。現場立刻用電報打出完成（Done）這條訊息，隨即傳遍全美國。費城的自由鐘響起了宏亮鐘聲，舊金山燃放了21響禮炮。猶他州現在稱金釘國家歷史公園（Promontory Summit ）現場，兩列火車上的人舉起香檳，分別從兩列火車頭伸手碰杯，那一刻被拍下著名的「香檳照片」。
可惜的是，在這些照片中找不到一個華工的面孔。其實當時美國中央太平洋铁路公司雇用1萬5000名華工從西修向東建築州際鐵路，他們大多來自中國廣東台山。
第一條橫貫美國東西州際鐵路的開通，帶動美國經濟的飛躍發展，華人對美國經濟的進步發揮了一定的作用，但是華工在當時沒有得到應有的尊重和認可。
每年5月10日，在猶他州都會重現百多年前鐵路完工慶祝的活動，希望華人能積極參加這慶典，以告慰華人先輩付出的血汗和生命。請大家明年留意http://goldenspike150.org以及各社交媒體。
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