第153屆鐵路華工「金釘節」紀實

5月10日鐵路華工後裔和猶他華人聯合會，參加金釘節慶典留影。(梅紅提供)

今年猶他州 金釘國家歷史公園，為慶祝太平洋鐵路實現橫貫美國東西州際鐵路合軌竣工153周年，首次舉辦兩天慶祝活動，分別是5月7日的家庭日、5月10日的官方慶祝日。 我和O.C. Lee參加了兩天慶祝活動。

7日那天，我們在鐵路華工後裔協會會長，也是猶他州眾議員關玉鐮（Karen Kwan）、身兼數職的鐵路華工協會主席Margaret Yee(余黃鏗娟)、前美華協會猶他州分會會長陳小漣以及猶他州華人 聯合會等其他成員，早上參加金釘國家歷史公園（Promontory Summit）合軌紀念活動後，一起驅車到中華拱門（Chinese Arch），悼念在疫情 期間逝世前紐約美國著名華人攝影師李揚國(Corky Lee)、鹽湖城首位華人法官關維斌(Michael Kwan)，他們是組織華人參加金釘國家歷史公園紀念活動的主要人物。我們除了對他們的逝世深感婉惜，更下決心繼續支持這項紀念活動。

Chinese Arch這個名是Karen Kwan和她哥哥Michael Kwan，以及美華協會猶他州分會堅持不懈，在2006年爭取回來，以前是叫帶有辱華性質的中國佬拱門(Chinaman’s Arch)。

5月10日，鐵路華工後裔協會（CRWDA)安排八位華人，打扮成當年華工的模樣，身穿粗布藍色唐裝，頭帶竹帽和長辮子，參加模擬鋪設最後一條鐵軌的活動。舞獅和燃燒炮竹這些具有中國傳統喜慶色彩環節，贏得了各族裔觀眾的熱烈掌聲。

我在10日當天，作為鐵路華工後裔協會五個代表之一，向為建築鐵路作出貢獻的印地安人、愛爾蘭人、摩門教的勞工等、華人和非裔美國人獻花。其中一位華工後裔，年齡已經94歲。雖然受到兩年來新冠疫情的影響，今年仍有六、七十位華人前來參加慶典。其中有15位來自北加州，他們是第一次來參加慶典，還有華工後裔、猶他州華人聯合會成員，以及來自南加的楊華沙(Lisa Yang）、O. C. Lee和我。

153年前的5月10日，當時市長蘭斯•史丹佛（Leland Stanford）為道軌釘入最後一顆道釘。現場立刻用電報打出完成（Done）這條訊息，隨即傳遍全美國。費城的自由鐘響起了宏亮鐘聲，舊金山燃放了21響禮炮。猶他州現在稱金釘國家歷史公園（Promontory Summit ）現場，兩列火車上的人舉起香檳，分別從兩列火車頭伸手碰杯，那一刻被拍下著名的「香檳照片」。

可惜的是，在這些照片中找不到一個華工的面孔。其實當時美國中央太平洋铁路公司雇用1萬5000名華工從西修向東建築州際鐵路，他們大多來自中國廣東台山。

第一條橫貫美國東西州際鐵路的開通，帶動美國經濟的飛躍發展，華人對美國經濟的進步發揮了一定的作用，但是華工在當時沒有得到應有的尊重和認可。

每年5月10日，在猶他州都會重現百多年前鐵路完工慶祝的活動，希望華人能積極參加這慶典，以告慰華人先輩付出的血汗和生命。請大家明年留意http://goldenspike150.org以及各社交媒體。