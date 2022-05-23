人生而自由 但生活在枷鎖中

「人生而自由，但生活在枷鎖之中。」這是18世紀法國思想家盧梭 (Jean-Jacques Rousseau) 在《社會契約論》中，第一句討論人身自由的名」。

簡而言之，人類赤裸裸誕生後，成為家庭一分子、社會成員。由孤獨的無知嬰兒，加入社群 ，在人際網絡中扮演不同角色。盧梭提為「契約」概念，界限個人和社群之間，在那種條件下，如何將個人生而得到「自由」，渡讓一部分給「社群」。

在人成長過程就身陷入人際網絡中，由好子女、好父母、好夫妻、好學生、好下屬、好上司……，受到上下左右牽制，動輒得咎，失去個人自由。

人年紀大了，漸漸思考人身自由問題，掙扎著要找回失去自由，擺脫社群加在自由身上枷鎖。

老蔣時代主張個人不重要，人生使命是「繼起宇宙」生命。毛澤東要人民「一不怕苦，二不怕死」，一心為黨國。佛教「天上天下，惟我獨尊」，用「惟我獨尊」鼓勵個人恢復自由身，用「出家」概念，跳出塵網，享受餘生清淨。天主教和基督教佈置好天堂美景，反覆宣導，讓人類堅持各種「揹十字架」，苦一輩子後，有機會到天國享受喜樂。

《社會契約論》，法語：Du contrat social ou Principes du droit politique，又譯為《民約論》，全名《社會契約論或政治權利原理》，是瑞士裔法國思想家讓雅克·盧梭，於1762年寫成的一本書。