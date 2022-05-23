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支持張奔 競選亞凱迪亞學區教委

張勝雄／亞凱迪亞

5月6日在我家擧辧一場為張奔（Ben Zhang）競選造勢活動。約有50多人參加。還有南加平面及影音媒體記者捧場。張奔只有23歲，但他面對群眾不慌不忙，作風平穩。他用英語演講，輔以中文。他強調，重視學生在新冠疫情期間的心裡健康，並認為學區需要注入新血，加強和家長溝通。

張奔出生於惠提爾市（Whittier）。大學畢業於富爾頓州大（Cal State Fullerton)，後隨父親進入房地產領域，幫助管理幾間大型商場、一間老人公寓（Arcadia Home)。他有豐富管理（management)經驗。這對學區教委工作有很大助益。

亞凱迪亞學區教委常常乏人問津，不像市議員選舉，大家常常爭得頭破血流。所以學區教委，有時難免對學生家長的意見及訴求，反應不積極，這種現象時有所聞。這次張奔競選，攪動一池春水，應是好現象。

在現今美國抗中的大環境下，亞裔移民生活環境壓力不小。但也激起許多青年風起雲湧，群起競選公職。增加話語權，期能保衛華裔移民權益。張奔就是其中一個波浪。我們應該給予支持，推波助瀾，讓他達到彼岸。

由於這次教委選舉是三人選兩席。所以選情激烈。對張奔的雜音及假新聞難免不少。它們都透過社群網站。希望選民堅定立場，不為所動，投張奔一票，把他送上亞凱迪亞學區敎委席位。

這次選舉都是通訊投票。不必貼郵票，斦以一收到選票，馬上在亞凱迪亞學區教委三位候選人中圈投張奔（Ben Zhang)，後，即可寄出。如有疑問可電張奔競選辦公室。在他的宣傳單上，有他的政見，可以多了解他。

學區 亞凱迪亞 移民

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