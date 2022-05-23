我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

領取退稅若遭耽擱 國稅局7月將付5%利息

防止大屠殺 應從化解仇恨著手

薛永康／洛杉磯

近日紐約州水牛城的大屠殺，造成十人喪生、三人受傷慘劇，一個18歲的白人持槍鎖定非裔為目標。民眾處於驚魂未定之時，次日在南加退休小城的教堂也發生槍案，華裔兇手撃斃一人、槍傷五人。

兇案發生後，「禁槍」仍為口號，參院多數黨領袖舒莫除了哀悼，馬上提到禁槍。拜登總統夫婦赴水牛城安慰死者家屬。這也不就是每次大屠殺之後，政府只能做到，但無法防止下一個悲劇的做法嗎？

美國的重大槍擊案層出不窮，政客及民眾多已麻木見怪不怪。「禁槍」只是一個空洞不實的口號，尤其治安每下愈況，「自衛」已成為擁槍者足夠的藉口。防止大屠殺，難道鼓勵人人攜槍上街，所謂的「Open Carry」，與盜匪格鬥？可笑的是，已有多州准許這種不需執照，只要顯示槍枝掛在身上的荒謬法令。除了阿拉斯加有野熊在市區出沒，其它各州居民有理由帶槍上街嗎？我們是否已往回倒退，步入蠻荒的西部開發時代，動輒拔槍相向？

「禁槍」對於合法購槍者行不通，但對購槍者背景調查仍有必要。這位充滿仇恨在水牛城殺人的兇手，已有不良紀錄，為何未被繳械？除他自己以外，誰該負責？ 當然，煽動仇恨的社交媒體也應該警惕，除了將他的仇恨信息下架外，應及時通知警方去阻止凶案發生。

如何防止大屠殺，筆者反對加州人手一槍Open carry，我們沒有必要處於每日不安的警戒狀態，而是可以由尋找犯罪動機去謀求對策。無疑地，大屠殺動機多起於仇恨，因此，可以由「化解仇恨」著手，從學校及家庭教育開始：學校阻止覇凌、家庭充滿愛心、治療心理疾病、遠離仇恨視頻，並且「大義滅親」舉發家庭成員的危險行為！在社區，鼓勵族群互動互助、社交媒體刪除仇恨分化信息、制裁發表仇恨及歧視的政客。

我們應盡一己之力「化解仇恨」和諧相處，杜絕這個犯罪動機，防止大屠殺悲劇一再重演。

拜登 加州 紐約州

上一則

未來歐洲新冷戰的前奏曲

下一則

通膨令消費謹慎 企業憂心經濟衰退

延伸閱讀

遭水牛城血案兇手「點名」新州3猶太社區加強保安

遭水牛城血案兇手「點名」新州3猶太社區加強保安
霍楚簽令成立反恐辦 監控社媒防極端分子

霍楚簽令成立反恐辦 監控社媒防極端分子
紐約水牛城槍手 曾到超市探查 檢考慮以恐怖主義罪名起訴

紐約水牛城槍手 曾到超市探查 檢考慮以恐怖主義罪名起訴
紐約客談／水牛城槍擊案 亞裔應聲援非裔

紐約客談／水牛城槍擊案 亞裔應聲援非裔

熱門新聞

「一洲焦點」談東航失事因素、南加教會槍案、初選。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

2022-05-18 13:46

中國權力交替 今明年可能面臨巨變

2022-05-17 02:00

比起中國 美國的崩潰低 再起機會高

2022-05-18 02:00

習近平以退為進 反習勢力陷險境

2022-05-22 02:00

高舉經濟牌 反習勢力成軍

2022-05-15 02:00

美中貿易戰轉折 關稅可能要減免

2022-05-19 02:00

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包