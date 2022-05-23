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被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

領取退稅若遭耽擱 國稅局7月將付5%利息

道斷處滅淨在心

黎啟鏗 / 艾爾蒙地

言語文字一出來道就斷掉，

意念妄心一攀行處就泯滅，

極樂相隔十萬億遥不可及，

淨土本是唯心造眼前即是 。

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未來歐洲新冷戰的前奏曲

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通膨令消費謹慎 企業憂心經濟衰退

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