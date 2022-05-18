美更新對台政策 就是代理人戰爭的陽謀

美國國務院 網站近日大幅度更新美台關係現況描述移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，並說這不是新政策，而是固定更新，美國的兩岸政策沒有改變。

其實任何稍具基本常識的人都會感受到美國的兩岸政策改變了，雖然美國國務院否認，但這明顯只是去在為他們的「切香腸」政治手法減低一些衝擊力道而已。

美國為什麼要這樣做？因為俄烏戰爭的發展，讓他們深刻體認到打「代理人」戰爭的諸多優點，他們不必派一兵一卒，只要聯合盟邦施予軍援，即可大幅有效削弱敵手。美國國務院這次動作，套句白話就是「試水溫」，他們可藉以評估接下來該如何做、何時做、誰去做。

俄烏戰爭目前的「美國戰果」當然可以完整複製到台海戰爭，這個令美國振奮的方程式，同樣也可大幅度削弱中共 的實力。中共近來所積極進行的核武擴軍嚇不了美國，因為美國連面對俄羅斯這樣的核武強國所高調發布的核威脅都毫不在意了，他們又怎麼會去懼怕中共的核戰威脅？

由於民主與專制政權在意識形態方面天生的水火不容，在長期持續的激烈對抗之後，雙方遲早必將面對硬實力的最終熱戰對決。當前俄烏戰爭的前後發展就是這項定論之明證，這也就造成了如今美國明顯已判定「晚對決不如早對決」的結論，因為時間拖得越久，美國去打這些「代理人」戰爭所必需付出的代價就越大。

嚴格說起來，美國的所作所為算不上是「邪惡」，因為就算他們熱中於去打代理人戰爭，自己不想出一兵一卒，但他們還是屬於「弔民伐罪」正義的一方。這是由於美國所討伐的對象，是完全違反世界潮流、冷血踐踏普世價值的封建獨裁政權。

烏克蘭 與台灣都不能被稱之為所謂美國的「棋子」，事實上由於烏克蘭與台灣都位處於與邪惡政權相接的戰略前沿，兩者都必需感激美國在政、經、軍多方面對他們的堅實力挺。

以台灣為例，若非美國長期強力做為其後盾，台灣早就在1949年淪為中共的赤流波臣，如此台灣又豈會有今日令舉世欽羨的民主成就，以及位居世界半導體龍頭的無上美譽？事實上因為美國的長期保護及力挺，台灣才能安穩完成各方面的現代化建設，創造中華民族歷史上空前的政經繁榮盛景。

當前美國國務院大幅更新美台關係現況移除了「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」，這個動作已經很明顯否定了這兩句話，亦即它的潛台詞實際上就是「台灣不是中國的一部分」、「美國支持台獨」。

美國國務院的這個政治動作當然只不過是一個剛開始的起步而已，中共最終很難不落入美國的這個「陽謀陷阱」，因為台灣問題不折不扣絕對是中共逃脫不了的一個「超級死穴」。