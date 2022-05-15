美的「一中」 戰術清晰 戰略模糊

美國國務院網頁修改美台關係說明，刪除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等字眼，使得多年來有名無實的「一中政策 」模糊化，被質疑美國的兩岸政策是否改變。然而，兩岸對美國此舉的反應，卻是相對平淡，大陸僅譴責美國勿玩火自焚，台灣外交部則強調美對台政策不變。巧合的是，美軍協訓台灣傘兵畫面亦曝光，這無疑是挑戰北京 底線，增強獨派人士的信念，其套路令人不解。

美國此舉可說是戰術清晰，戰略模糊。戰術上以經貿、外交、兩岸及軍事，全方位進逼大陸，遊走戰爭邊緣；戰略上將一中政策模糊化，沒把話說死，保留未來解釋台灣定位的空間，因為台灣關係法、三公報和六項保證的解釋權在美國。美方長程目標是要壓制中國的挑戰，讓北京知道手中握有台灣牌，近期的觸發是受到俄烏戰爭影響，提醒中共戰爭的代價。無論如何，美國的轉變絕非偶然。

拜登政府上任以來，多次表示反對片面改變台海現狀，亦即，不支持台獨，也不坐視武力犯台，如今雖未直言支持台獨，但直接刪除不支持台獨用詞，頗具叫陣態勢。俄烏開戰後，美國希望中國能出面調停的同時，也警告北京勿援助俄國 ，否則會將其列入制裁名單，以防大陸蠢動。

戰事延宕，美國認為俄國陷入困戰，並從反制俄軍武器等戰場實務，獲得如何與對立強權作戰經驗，此時如能將中國拖下水，就算無法收一石二鳥之效，也可挫挫北京銳氣，所以白宮副國家安全顧問辛赫4月20日在一場線上研討會表示，解放軍正透過直接和間接管道協助俄國，企圖改變現有的國際秩序。於此同時，俄國飛行員在大陸受訓影像流出，似乎是要坐實中俄合作，合理化進一步制裁大陸的策略。

美國內部對大陸是否會以武力犯台，有不同意見。之前，美印太司令部認為大陸會在五年內動武，但是日前美國家情報總監海恩斯在參議院作證時，不願預測動武的時間表，僅表示七年內是關鍵時刻；美國國防情報局局長貝里爾在同一場合卻表示，北京不會試圖以武力統一台灣，會先以外交等威嚇手段逐步實現統一，強調美國要與台灣討論國防預算和訓練重點。兩人的共同點就是，大陸對台威脅日增，所以如何反應取決於台灣政府和人民的決心。

美國對台任何政策，是根據其最大國家利益和戰略考量，刪除台灣與中國關係是戰略模糊，剔除台獨用語是戰術運用。俄烏戰爭提供美中新型態戰爭思維和經驗，未來雙方兵戎相見最有可能原因，是因兩岸的衝突，戰場必在兩岸，不會是美國本土；如何避戰、止戰的智慧不在美中兩國，而在台灣的總統。