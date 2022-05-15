香港問題在北京 不在美英

北京 欽定的李家超8日當選新一任香港 特首。香港1997年回歸迄今近25年，發生了許多變化，其中最值得探究的是，美英角色的變化，影響了北京的態度與對港政策的調整。

美英的角色一直在變化中，而迫使反送中終止的「港區國安法 」頒布施行之後，更可以看出，美英角色的轉換益加明顯，而又殊堪玩味。

一、美國的角色續強與受挫：美國對香港的關注，除了美國國務院每年發布香港政策報告，還會臨機關注香港一舉一動，全盤掌握香港動態。美國國務院今年3月31日就「香港人權與民主法案」發表2022年度香港政策報告，指出「隨著香港回歸25周年臨近之際，中國對港收緊統治，香港的自由正在減少。」

由前述即知美國對香港的高度關心。林鄭對香港管治的礙手礙腳與美國息息相關，看在北京與中聯辦眼裡滋味豈會好受，林鄭裡外不是人，就是如此而來。

不過隨著港區國安法頒布之後，美國仍對港發布年度政策報告，意在凸顯美國續強姿態未減，受挫之情未表。由此可知香港是美國在海外遙控作亂中國的前進基地，續強總比受挫好。

二、英國的態度由強趨弱：英國外交部每半年發布「香港半年報告書」，2021年上半年報告直指港區國安法實施一年多以來，中港官員利用此法律和相關機構，打擊香港所有反對派、新聞自由和香港公民社會，使不同意見的表達空間被壓縮、削弱權力制衡，對港人生活方式的損害愈見明顯。

上述是英國介入香港事務的常態過程，從未在歷史上消失。李家超預判將採取高壓管制香港，以防民主反動派趁隙作亂，挫傷港府形象，損及北京威信，影響20大順利運作。

美英兩國共同介入干預香港事務，也會是李家超主政後若過度限縮香港民主氣息，則美英除合作對抗北京外，亦可能聯合結盟國家，共同對抗北京阻礙香港民主之路。不過英國經濟不振、國力漸衰、影響力不如前，協助香港對抗北京的態勢將由強趨弱，難匹過往。

香港特首選舉前夕，美英先後發表有關香港政策報告，攻擊香港新選舉制度，北京高度關注，並嚴密掌控美英動態，以防介入選舉。李家超已當選特首，必定會頂住美英壓力，落實港區國安法和新選舉制度。

北京對香港的管控與治理，如果僅想以一部港區國安法就得以如願，那就是緣港區國安法的木，求港民聽話配合的魚。重點在，北京是否搞懂香港問題的根本關鍵在北京自己，美英的介入與干預，不過是北京管控不住香港人民，追求民主雙普選與自由意志的選擇之藉口。

問題是，北京慢一點對香港開放自由民主，就是對自己嚴管控制香港的民主機會最大的傷害。香港問題關鍵在北京，不在美英。拒絕香港民主，正是北京自信不夠與智慧不足的顯現，如何超越窠臼，擺脫桎梏，這是北京自己的事，與美英無關。