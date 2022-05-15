以核武挾持世界 流氓國家也無權

俄烏戰爭打到現在，俄羅斯 最終戰敗的態勢已越來越明顯，轉而以核武威脅美國及北約，普亭 以「薩爾馬特2號」試射成功高調警告所有軍事援助烏克蘭的國家，將會遭受「閃電般的攻擊」，但似乎沒有任何國家對此作出反應或是表達憂慮與畏懼。

這個道理婦孺皆知，一旦爆發核戰，發動核戰的國家當然也逃脫不了被核武毀滅的命運，因為任何擁有核武的國家在遭受核彈 的第一擊之後，都會有最基本的核報復能力，更何況美國及北約這樣的核武強權？他們的核報復力量足以毀滅整個地球不下100次。

俄羅斯強調他們的「薩爾馬特2號」沒有任何現存的反飛彈攔截系統可予以摧毀，但他們也一樣沒有足以攔截美國及北約核彈攻擊的保護網，更何況如果美國及北約對莫斯科及俄羅斯的政軍要地，予以「千彈齊發」的核武攻擊，整個俄羅斯必將成為一片焦土返回史前蠻荒狀態。

所以美國國防部長奧斯丁對普亭的狂言，只批評說「危險，對局勢毫無助益」之後即不屑一顧。因為普亭的核戰威脅等同於俄羅斯的自我毀滅宣言，它除了對不被國際社會看好的戰爭結局，自己吹哨子壯膽，安撫軍心之外，可說是完全不具任何實質意義。

流氓國家無權也無法以核武挾持世界，這個道理也適用於北韓及中共，因為只要他們的領導人不是瘋子，即使土匪、流氓，他們也絕不會想看到自己所有的一切，頃刻之間全都化為灰燼。

流氓國家無權也無法以核武挾持世界，因為核武絕非任何個別國家的專利。所有戰爭在發動之前必需「師出有名」令世人心服口服，否則任何無端發動侵略戰爭又威脅動用核武的流氓政權，最終只有唾面自乾，遭受世人恥笑一途。