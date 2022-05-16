從美中疫情 論專制與自由

5月2日Bloomberg Business Week封面，為習近平 面色凝重的照片，標題為「The Covid Zero Trap」謂習已掉入他強制新冠「零確診」政策的陷阱。

雜誌裡有三篇報導；謂2020新冠疫情 開始後，中國的經濟從未面臨目前最糟的情況。身為經貿中心的上海，居民被迫關在家裡怨聲載道、有些城市面臨食物短缺、經濟成長的預測需往下調整、傳播極快速的變種到處蔓延。習近平強調，中國需要達到「零確診」的目標，應以封城、關店、停止活動為方針。一些外資可能因此外移，今後中國經濟難以恢復。

以上報導偏重於強調習近平「零確診」所用的「專制」政策，對中國經濟造成的負面影響！同時也承認中國在過去對於新冠控制的成效卓著，絶非美國可以比擬。但是此雜誌仍然建議中國仿效美國目前「與新冠共存」的作法，也就是說：減少約束、恢復常態、不需要封城鎖市，使人民及商家不知何去何從。

可是，反觀美國目前與「新冠共存」的結果為何？事求人外，物價飛漲、股市動盪以及社會不安，死亡總數26個月來已超過100萬，目前每天平均約400人因新冠病故，如不及時控制，一年死亡數字可達15 萬人，為一般每年因流感死亡之三至四倍。只以洛杉磯縣為例，近日確診數仍達3000例。全美大多地方口罩 令已解除，但疫情仍然存在，有些地區的醫院由於疫情人滿為患，多拜於一些民眾崇尚「個人自由」之賜：不理醫療專家勸告，我行我素；拒打疫苗、拒戴口罩、拒絕檢驗、不顧後果聚眾狂歡。

另方面，習近平總書記「零確診」封城鎖市的「專制」制度有效嗎？答案是見仁見智。封城的確造成許多不便，但在人口眾多的中國，仍為阻止病毒快速傳播唯一方法，也已有成效之先例。筆者認為「長痛不如短痛」，民眾只需再忍耐一段居家隔離時間，在積極檢疫、隔離及治療下，天氣暖和後室內活動轉到室外，對疫情緩和也許有助。

「零確診」只是一個「預防重於治療」的A+目標，習近平應該不會堅持，如果能把確診率大幅降低即可及格，一切都會漸漸開放恢復正常。

在美國，對於拜登政府不遺餘力及時免費供應疫苗、居家檢測器、N-95口罩及藥物，我們應該惜福及感恩。但是面對崇尚自由不顧一切的民眾，在與病毒共存的情況下，不能掉以輕心，需要自動自發去防範。沒有打補強針的朋友們需要儘快捲起袖子，保持在室內仍戴口罩、勤洗手、不聚衆等防疫措施，自求多福。