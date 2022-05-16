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英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

罪成罪空

黎啟鏗 / 艾爾蒙地

空裡犯罪罪是無，

相裡犯罪罪是有，

有相罪成罪難逃，

無相罪空罪不留 。

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墮胎權判決提前曝光的效應

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