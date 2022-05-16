我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

小得盈滿

陳安利／亞特蘭大

自然節氣物候觀，

黃梅時期降雨繁，

百榖茁壯成長翻，

充足蓄水可解旱，

暖濕交匯防暑患，

狂風雷暴警惕傳，

陽消陰長過程轉，

起居養生調適換。

上一則

墮胎權判決提前曝光的效應

延伸閱讀

超大狂風助勢 新墨州山火燒不停

超大狂風助勢 新墨州山火燒不停
乾旱變常態 便攜式淡化海水可解旱

乾旱變常態 便攜式淡化海水可解旱
東鐵「烏蠅頭」退役 鐵路迷湧月台送別

東鐵「烏蠅頭」退役 鐵路迷湧月台送別
「人生遇艱難該怎麼辦？」莫言「五四」寄語青年：別被大風吹倒

「人生遇艱難該怎麼辦？」莫言「五四」寄語青年：別被大風吹倒

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要美中台議題。(Getty Images、世界新聞網)

一洲焦點／美國務院為何移除「台灣是中國的一部分」？

2022-05-11 13:42

習近平延任前 遇「超完美」風暴

2022-05-11 02:00

大陸極端封城 恐將激發深層民意

2022-05-09 02:00

高舉經濟牌 反習勢力成軍

2022-05-15 02:00

前任皆黯然下台 李家超在劫難逃

2022-05-13 02:00

聯準會升息 強勢美元無敵？

2022-05-10 02:00

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命

洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命