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小得盈滿
陳安利／亞特蘭大
2022-05-16 02:00
自然節氣物候觀，
黃梅時期降雨繁，
百榖茁壯成長翻，
充足蓄水可解旱，
暖濕交匯防暑患，
狂風雷暴警惕傳，
陽消陰長過程轉，
起居養生調適換。
上一則
墮胎權判決提前曝光的效應
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