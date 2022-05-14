展望紐森未來四年加州新政

紐森在打敗罷免他的公投後，聲望更高。今年11月大選連任加州 州長，當無懸念。

回顧過去四年他的政績，還算不錯。現在州府盈餘有600多億元。對付新冠疫情傳染，他很堅決地採取封城及隔離政策，同時廣泛強制人民接種疫苗。雖然對商業及經濟有些打擊。但從2022年起，整個加州漸漸回復正常。然而距離願景仍有一段路要走。希望紐森在連任後，有所改進。

首先是遊民（homeless)的問題。這在大都市如洛杉磯等最嚴重，且擴及到周邊衛星城市。政府必須在大城建造基本住宅給這些遊民居住。但同時應該鼓勵而且強求他們找工作，維持新住家。不能讓他們無所事事。遊民很多有心理或精神問題，必須安排接受治療。把這些配套措施也準備好，應可解決遊民的問題。

治安是個頭痛問題。尤其碰到一些容忍姑息的檢察官，像洛杉磯縣檢察長賈斯康，對罪犯不嚴辧，捉了就放，造成社會充滿這些不定時炸彈。他們到處偷、搶、甚至傷人。結果人心惶惶，許多居民只得購槍自衛。對於罪犯，應待以嚴刑峻法。在監服刑時應予再教育，教化他們成爲好公民。許多屢犯，常有心理或精神毛病。應給他們適當治療。由於新冠疾病開始在中國武漢發現，再加上美國許多政客推波助瀾，所以對中國移民産生敵視。在過去兩年内，發生許多對亞裔移民有偏見及暴力行為，這是很不公平而且危險的現象。政府應多做公民教育，並對這種侵犯人權的行為，予以嚴厲制裁，不能縱容。州長應該以身作則，公開反對歧視亞裔的行徑。

公共設施應該加強整理及加速興建。建高鐵（如舊金山到洺城）可公開招標，引進中國技術，所需基本勞工，可雇用非法移民 。橋樑及髙速公路，也可公開招標。200年前，美國引進中國移民的勞力建造鐵路。現在應引進的則是中國的高端技術。

港口貨物進入必須加速操作，使貨物能很順利的進入美國。貨暢其流，對解除通貨膨漲，會有助益。

社會福利是不可缺少的政策。應該儘量減少浪費。如學生免費午餐，常被不當浪費。政府應責成社福官員，定期撿視需要的程度，給予適當調整。一個常常浪費午餐的學生，不應再給予免費。

健保 是社福最重要的一環。每個人民應有健保。現在的健保，醫院及藥廠是兩個最貴的項目。貧民健保不受醫療人員歡迎，因為報酬太低。

解決之道應是全民健保，設單一付款機構（single payer system)。政府可先由低收入者開始（Medicaid, 也就是MediCal)。現在它是由聯邦及州政府各付一半費用。加州政府應該將全部款項，由加州健保局統籌管理，同時和藥廠協商降低藥價。醫院則照聯邦健保局（CMS)標準給付。其他醫療人員及設施，同比聯邦標準給付。如果這個方法能夠成功，當可推廣到老弱殘障族群的保險（Medicare，即紅藍卡）。最後可推廣到青年健康族群，如此可達到加州全民健保的終極目標。所有被保者都應繳適當保費。外地旅遊客應比照辦理。