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壬寅立夏
楊遙／聖彼渚
2022-05-14 02:00
忽忽光陰過，今將立夏迎。
三春能嫵媚，五月見真誠。
散漫柳花舞，嬌柔荷蓋傾。
南風天外起，萬物喜滋榮。
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紐約客談╱黑人的命是命 華人的命也是命
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聯準會升息 強勢美元無敵？
2022-05-10 02:00
Fed升息難解通膨 恐引發滯脹
2022-05-07 02:00
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