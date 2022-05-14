李家超當選特首 能否代表真民意？

香港 特首選舉，前保安局長李家超5月8日以1416票99+%得票率，毫無懸念當選。對這種結果，中國人民歡欣鼓舞，而美國、歐洲和台灣媒體則紛紛表示，這次議會選舉是橡皮圖章，不能代表真正民意，筆者也對此闡述一下自己的看法。

首先，筆者在美國生活近30年，對所謂民主選舉和民意是越來越失望。美國大選時確實每個公民都有投票 權，但以筆者多年觀察，選民素質令人堪憂。好多男生女生14-15歲就發生性行為，不少女孩子17歲就開始生小孩，她們的母親那一代也如此這般樹立榜樣，這些人對自己的人生都不負責任，生下孩子開始領國家的救濟。他們連自己的生活都沒搞明白，請問他們對國家的長遠規畫會有什麼概念？美國和歐洲各國都出現這種現象，那就是大量「閒人」出來投票，決定那位政客當選，看誰頒發的社會福利更誘人，長此以往，何以治國。

第二，西方媒體認為香港特首選舉票數太集中，有造假之嫌，那麼沙烏地、巴林、科威特、阿聯酋呢？這些國家都是依照伊斯蘭古蘭經來治理，統治者是國王，而且世襲罔替，他們反而都是美國的好朋友，即便沙特王儲涉嫌指使手下在土耳其，把反對派記者卡舒吉大卸八塊，轟動全世界，美國也沒有公開譴責，更沒有發兵動武。這一切只能說明，只要符合美國的國家利益，國王獨裁亦可接受；而一旦對美國有威脅，即便是伊朗、俄羅斯規規矩矩的一人一票，也要把他們說成是獨裁，遑論中國香港的議會選舉制。實際上這裡有一條紅線，即不符合美國的國家利益，中國政府怎麼做都會挨批挨罵。

第三，當今世界，許多所謂的民主燈塔國家，自己早已是內憂外患、自身難保。例如英國 面臨著蘇格蘭、北愛爾蘭的獨立自治，美國舉債30兆美元，國內通膨高升，人民怨聲載道。希臘、義大利、西班牙等國更是經濟崩盤，民生潦倒，他們哪裡來的自信去指責別人？

相反，新加坡和中國都是一黨專政，政府安下心來一心一意求發展，全力以赴搞建設，絕大多數民眾得到了公平的競爭環境，不養懶漢，反而是國家大治，經濟持續發展。所以說一方水土養一方人，每個地域的文化傳統、宗教信仰、地理環境不一樣，治國理政的方式必有其獨特的地方，不應該強求一致。

總之，香港特首選舉結果符合當地的具體情況。當年殖民時期英國就是派遣一任又一任的香港總督，殺伐決斷、獨斷專行，不也創造了香港的輝煌嗎？筆者以為，香港甚至亞洲地區的政治治理手法，一定與歐美不同，外界的呱噪和不理解，完全不必理會。倒是西方世界裡，任由包括燒殺掠搶、坑蒙拐騙和好吃懶做的良莠不齊、素質參差的普羅大眾，共同決定國家的前途，國家很難有光明前途。