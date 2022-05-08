普亭是殺人兇手 福斯竟一語成讖
自2月25日普亭入侵鳥克蘭兩個多月以來，不但讓無數平民死於非命，而且揚言不怕動用核武，發動第三次世界大戰，讓世界成為人類互戕的屠宰場。俄羅斯領土擴張的詛咒讓普亭成了天下大亂的罪魁禍首。普亭已經成為發動侵略戰爭的殺人元兇！而讓五年前，美國福斯新聞主持人歐萊利嗆：「普亭是殺人兇手」竟一語成讖！
2017年3月，美國福斯新聞主持人歐萊利在訪問前總統川普節目片段在超級盃賽事前播出，當川普說「我不知道（是否特別與普亭友好），很可能不會」，歐萊利脫口而出：……「但他是個兇手。普亭是殺人兇手。」
而川普回應：「殺人兇手太多了。你以為我們的國家就清白無辜嗎？」
歐萊利並不贊同川普正面描述普亭的領導風格，早在2016年9月他就曾說普亭是「壞人」，不滿川普把他美化成「高爾夫球友」。由於對川普專訪對全球有吸睛度，將普亭描述為「殺手兇手」，便引發了莫斯科的注意，並要求歐萊利道歉。
歐萊利不但拒絕道歉，他還在節目中強硬表態：「顯然，莫斯科的普亭政府要求區區在下記者我，對稱呼老普亭為殺人兇手致歉，所以我正在設法安排，但可能需要一點時間，也許2023年再來找我接洽。」
而普亭發言人培斯科夫時隔一天出言諷刺：「我們和這位先生對禮貌和教養有不同認知。但我們很寬容也很有耐心，我們會在2023年行事曆上放一張提醒便條，到時再找他談這件事。」
普亭濫殺無辜的罪行，提前一年坐實了他是殺人兇手的鐵證！歷史總在哭泣中前進，可以預見，不久的將來，普亭將被國際法庭公開審判宣告成為歷史的罪人！
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