普亭是殺人兇手 福斯竟一語成讖

自2月25日普亭 入侵鳥克蘭兩個多月以來，不但讓無數平民死於非命，而且揚言不怕動用核武，發動第三次世界大戰，讓世界成為人類互戕的屠宰場。俄羅斯領土擴張的詛咒讓普亭成了天下大亂的罪魁禍首。普亭已經成為發動侵略戰爭的殺人元兇！而讓五年前，美國福斯新聞主持人歐萊利嗆：「普亭是殺人兇手」竟一語成讖！

2017年3月，美國福斯新聞主持人歐萊利在訪問前總統川普 節目片段在超級盃 賽事前播出，當川普說「我不知道（是否特別與普亭友好），很可能不會」，歐萊利脫口而出：……「但他是個兇手。普亭是殺人兇手。」

而川普回應：「殺人兇手太多了。你以為我們的國家就清白無辜嗎？」

歐萊利並不贊同川普正面描述普亭的領導風格，早在2016年9月他就曾說普亭是「壞人」，不滿川普把他美化成「高爾夫球友」。由於對川普專訪對全球有吸睛度，將普亭描述為「殺手兇手」，便引發了莫斯科的注意，並要求歐萊利道歉。

歐萊利不但拒絕道歉，他還在節目中強硬表態：「顯然，莫斯科的普亭政府要求區區在下記者我，對稱呼老普亭為殺人兇手致歉，所以我正在設法安排，但可能需要一點時間，也許2023年再來找我接洽。」

而普亭發言人培斯科夫時隔一天出言諷刺：「我們和這位先生對禮貌和教養有不同認知。但我們很寬容也很有耐心，我們會在2023年行事曆上放一張提醒便條，到時再找他談這件事。」

普亭濫殺無辜的罪行，提前一年坐實了他是殺人兇手的鐵證！歷史總在哭泣中前進，可以預見，不久的將來，普亭將被國際法庭公開審判宣告成為歷史的罪人！