各城市皆應設置戶外監視器

﻿據4月20日世界日報報導，休士頓市議會通過五種商店必須裝設戶外監視器，原因不外是防止犯罪、提供辦案線索及審判證據。近日在本地的比佛利山 街道上，也大幅增設戶外監視器，期望能減少與日俱增的偷盜搶刧案件。

南加有些十字路口早就設有自動攝影 裝置，闖紅燈的車輛會觸發攝影機及時錄下車身、號碼以及駕駛人的影像，人證物證俱在，在庭上強辯無用。在到達這個攝影裝置前大約數十呎也有「前有錄影裝置」告示牌，警告駕駛人不要以身試法。即使目前因經費問題，有些攝影機已不作用，但告示牌及機器仍在，對於駕駛人仍有警惕作用。

由於警力有限，警察無法在十字路口站崗或在購物區24小時巡邏，及時錄影機及戶外監視器實為必要防範犯罪設施。尤其在加州 第47提案重罪輕判的情況下盜賊橫行，打砸搶案早非新聞，甚至有匪徒飛車追逐搶劫，衝入餐廳把收銀機槍走，加州似成「無政府」狀態，商家及民眾人心惶惶。

所以，除了室內錄影裝置必須具備外，也許每個城市都應該仿效比佛利山，在街頭以及各公共場所設置24小時錄影機，使匪徒無所遁形。同時也要設置明亮的警示牌，告知有監控系統存在。

設置這些戶外監視器費用所費不貲，但防範的費用遠比損失的少；對任何受害者的傷害，金錢是無法彌補。

加上目前加州预算有大量盈餘，實在可以補助每個城市設置這種防盜系統。

在此必須一提，美國民權自由聯盟(American Civil Liberty Union，ACLU) 在休士頓及比佛利山，都以「侵犯民權及隱私」為由，反對戶外監視器的設置，令人匪夷所思。試問，我們應該保護的是誰？民眾商家或是盜賊搶匪？

我們不需理會ACLU本末倒置的抗議。反之，應該建議州長紐森撥款協助各個城市加緊腳步，設置這種防禦措施。也唯有用此監視器去防範罪案、協助逮捕罪犯及定罪，商家才能得到適當保護，民眾不再活在恐懼之中。